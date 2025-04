'Bom custo-benefício': por que carregador sem fio da i2GO faz sucesso

O dispositivo i2GO Pro é um dos carregadores que fazem sucesso por ter tecnologia de carregamento sem fio. Só na Amazon, o produto registra mais de 2,7 mil avaliações de compradores.

Ele é uma base circular que carrega a bateria ao entrar em contato com aparelhos compatíveis. Confira adiante em quais pontos o dispositivo recebeu elogios dos consumidores e as principais reclamações.

O que o fabricante diz sobre o i2GO Pro?

Realiza carregamento por indução. Funciona com celulares, fones de ouvido e outros aparelhos que aceitam ser carregados dessa forma.

Design leve e compacto.

Base antiderrapante.

Potência 10 watts.

Alcance de 3 a 8 mm.

Oferece garantia contra defeitos de fabricação por um ano.

O que diz quem comprou o carregador?

Com a nota média 4, do total de 5 estrelas, o carregador é elogiado pelo custo-benefício e praticidade.

Muito bom. Vale a compra. Conecta fácil com o telefone e carrega rápido. Recomendo.

Leandro

Carregamento descomplicado. Muito prático de usar. Celular livre de cabos. Carregamento sem falhas. Carregador robusto e eficiente.

Valdeci Gomes

Muito bom. Vale a compra. Conecta fácil com o telefone e carrega rapidamente. Recomendo.

Leandro

Pontos de atenção

Alguns consumidores relatam que o produto apresenta um carregamento mais lento do que esperavam.

Bom custo-benefício. Mesmo com a recarga lenta, é um bom produto e supre a minha necessidade doméstica.

Ricardo Carvalho

Fiquei arrependido com essa compra. Demora muito para carregar um iPhone. É extremamente lento. Em 30 minutos, não carrega nem 10%.

Diogo P.

Tem um carregamento bastante lento e, se não colocar o celular exatamente na posição correta, ele não carrega.

Camila

