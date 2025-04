Por menos de R$ 30, creme de 1kg promete hidratar e ajudar a definir cachos

As donas de fios cacheados sabem que um bom creme de pentear faz toda a diferença na hora de definir o cabelo e ainda deixá-lo com aspecto hidratado e bonito. Essa é a promessa do creme de pentear definição intensa de Salon Line.

Com ativos hidratantes e umectantes, o creme é indicado para cabelos ondulados, cacheados e crespos, segundo a empresa. Uma característica interessante é o tamanho do produto: um pote de um1 kg (!) por apenas R$ 29,90. Confira mais informações sobre o creme, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz a Salon Line sobre o creme

Tem ativos umectantes como óleo de coco e de amêndoas e mel, que ajudam a fortalecer e hidratar profundamente o cabelo;

Confere brilho e definição aos fios, renovando o aspecto dos cachos;

Tem efeito condicionante, facilitando na hora de desembaraçar e controlar o frizz;

Desenvolvido especialmente para cabelos ondulados, cacheados e crespos;

Rende até 30 aplicações (em média).

O que diz quem comprou

Na Amazon, o creme de pentear tem mais de três mil avaliações e nota média de 4,5 estrelas (de um máximo de cinco). De acordo com os consumidores, os principais pontos positivos são o cheiro do produto, a consistência e a maciez que ele proporciona nos fios.

Depois de quase 2 meses usando, meu cabelo aprovou rs. Achei muito bom, define bem e é cheiroso. Veio bem lacrado. Rafaela

Amei, consegui um bom preço pelo creme na promoção. Gosto muito desse creme ele deixa meu cabelo bem macio. Camila

Cheiro gostoso, consistência perfeita. Daniela Navarro

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores criticaram a forma como o produto chegou, com a embalagem vazando. Confira os comentários:

Exatamente como pedido, mas o pote estava um pouco escorregadio de creme, mas não chegou a vazar. Ilan

Podiam tomar mais cuidado na embalagem. Gostei do valor. Natália Martins

Veio com a tampa meio solta, perdeu um pouco de produto, mas nada exorbitante. Açucena

