Testamos o microfone de lapela da Ulanzi que elimina ruídos

No meu dia a dia como jornalista, sentia cada vez mais a necessidade de ter um microfone bom que pudesse melhorar a qualidade de áudio dos meus vídeos. Foi em uma dessas buscas que encontrei o microfone de lapela Lavalier sem fio J12, da Ulanzi.

Prático e fácil de usar, o produto capta a voz sem distorcê-la e ainda consegue eliminar ruídos que podem surgir durante a gravação. Confira a seguir os resultados do nosso teste.

O que mais gostei

Praticidade. Fácil de usar, é só ligar o bluetooth do celular, conectar o adaptador na saída de carregamento do smartphone, apertar o botão do microfone, esperar a luz ficar verde e começar a gravação — o modelo é vendido com dois microfones.

A versão testada é do tipo com entrada lightning, que funciona em celulares da Apple anteriores do iPhone 15. A empresa também comercializa uma opção com a porta USB-C (funciona com Android e iPhones mais novos).

Imagem: Divulgação

Microfones são leves. Inclusive, quando o coloquei perdurado na minha blusa, o microfone não pesou nada. Dá para usar também segurando o dispositivo.

Abafa ruídos. Um dos pontos que mais gostei foi a capacidade de abafar ruídos sem comprometer a qualidade do áudio. Como trabalho de casa, barulhos são bem comuns no dia a dia.

Bateria. Segundo a marca, com a caixa de armazenamento totalmente carregada, o microfone e o receptor podem funcionar por até sete horas por carga. Nos meus testes constatei essa boa duração. Já fiz sete gravações de dez minutos cada com uma única carga.

Dupla função. Além de deixar as gravações em vídeos bons, o microfone ainda pode ser usado em transmissões ao vivo.

Distância. Mesmo a um metro do celular, o microfone ainda é capaz de gravar com nitidez e qualidade.

Pontos de atenção

Conexão via bluetooth. Em todos os testes a conexão dele com o meu iPhone demorou um pouco para acontecer e isso me incomodou.

Porta lightning. Por possuir uma entrada padrão de iPhones mais antigos (antes do iPhone 15), ele não funciona nas versões mais novas.

Preço. Comparado a outros microfones de lapela, este modelo custa um pouco mais (quase R$ 300). Até mesmo em relação a outro microfone da marca, voltado para Android, a diferença de preço é significativa.

Para quem é esse produto?

Ele é um bom produto para quem tem iPhone ou iPad com entrada lightning e costuma gravar vídeos ou entrevistar pessoas para fins pessoais e até mesmo profissionalmente. Bem prático e fácil de usar, você também pode levar a caixinha com os dois microfones para qualquer lugar.

O microfone pode ser usado segurando na mão ou colocando na gola da camiseta. Ele é vendido nas cores preta (do teste) ou branca.

