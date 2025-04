Ideal para pequenos reparos, kit de pontas e brocas está por R$ 74; confira

O Kit de Pontas e Brocas X-Line, da Bosch, está com um bom preço na Amazon: R$ 73,90. A maleta vem com 33 peças e é ideal para quem busca praticidade na hora de executar diferentes tipos de trabalho, como instalações e reparos domésticos.

A seguir, detalhamos os principais atributos do produto e a opinião de consumidores que já compraram.

O que diz a Bosch sobre o produto

O kit é composto por cinco brocas para concreto, seis brocas para madeira, sete brocas para metal, 10 pontas aparafusadoras, um escareador, três chaves de caixa para parafusos sextavados e um suporte universal magnético;

Serve para parafusar, fixar e perfurar metal, madeira e alvenaria;

Pode ser utilizado em diversas aplicações como reparos, instalações e montagens, até pequenos trabalhos em obras, serralherias e marcenarias;

O design das pontas foi desenvolvido para evitar o desgaste da cabeça dos parafusos, trazendo maior firmeza durante as aplicações. Também possuem o encaixe em formato hexagonal que evita o deslizamento na ferramenta;

Possui suporte universal magnético que permite trocas rápidas e fixação segura das pontas;

Acompanha uma maleta robusta que facilita a armazenagem, o transporte e acesso de todo o conteúdo de forma organizada.

O que diz quem comprou o produto

Na Amazon, o kit da Bosch tem mais de 16 mil avaliações e nota média de 4,8 (de um máximo de cinco). Muitos compradores elogiaram a qualidade do material e a funcionalidade do conjunto. Confira a seguir:

Excelente produto. Compacto e bem completo com um preço muito em conta. Erison

Excelente e super funcional! Brocas tanto para alvenaria, metal e madeira perfeitas a quantidade e as milimetragens de cada um, assim como as chaves para uso de parafusadeira! Eu recomendo! Thainan Abreu

Combina com todos os trabalhos! Companheira sempre. Material excelente, fácil manuseio e organização. Kely

Jogo de brocas e bits excelente, produto profissional, altíssima qualidade. Natanael

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamaram da qualidade das brocas, que seriam de nível intermediário e não tão resistentes.

As brocas mais finas são bem ruins, se partem ou se dobram com pouca força aplicada. Duas já se foram, porém as demais são boas, já furei concreto, madeira e metal. Rúben Felipe

As brocas não são de boa qualidade, mas para uso básico elas são utilizáveis. Luís Soares

Não é muito boa, é melhor investir um pouco mais em uma outra. Caio Antunes de Assis

