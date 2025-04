5 lugares esquecidos da casa para você limpar e evitar contaminações

Quando o assunto é limpeza da casa, é comum que a atenção se concentre nos lugares mais óbvios, como o vaso sanitário. No entanto, o que muita gente não percebe é que outros itens do dia a dia, muitas vezes esquecidos na rotina de faxina, podem acumular ainda mais germes e sujeira do que o próprio banheiro. São detalhes que fazem toda a diferença na higiene do lar e que merecem um cuidado especial.

A seguir, veja algumas dessas áreas "esquecidas" que precisam de atenção redobrada na hora da limpeza.

1. Controle remoto

Imagem: Glenn Carstens-Peter/ Unsplash

É um daqueles itens que raramente entram na lista de limpeza, mas deveriam. Por estar sempre em uso, circulando entre diferentes mãos e frequentemente caindo no chão, o controle remoto acumula uma grande quantidade de sujeira e microrganismos. Por isso, limpe-o regularmente com álcool e evite levar as mãos ao rosto, especialmente aos olhos, nariz e boca, sem antes lavá-las.

2. Interruptor de luz

Imagem: iStock

É um dos objetos mais tocados da casa e, justamente por isso, pode se transformar em um verdadeiro depósito de germes. Estudos indicam que ele pode conter mais de 200 tipos diferentes de bactérias, acumuladas pelo contato constante com mãos nem sempre limpas.

Apesar disso, não é necessário exagerar e limpar o interruptor toda vez que for acender ou apagar a luz. Antes adote uma rotina equilibrada de cuidados: lavar as mãos com frequência, principalmente após chegar da rua, já reduz bastante o risco de contaminação. Além disso, incluir o interruptor na faxina semanal da casa é uma maneira eficaz de manter o ambiente mais seguro.

3. Teclado do computador

Imagem: Shutterstock

Embora pareça inofensivo, pode esconder uma verdadeira colônia de sujeira. Entre as teclas, acumulam-se poeira, restos de comida, células mortas da pele e até partículas de fezes — tudo isso cria um ambiente ideal para o crescimento de bactérias. Para se ter uma ideia, o teclado pode conter até 200 vezes mais germes do que a tampa de um vaso sanitário.

A boa notícia é que dá para manter o teclado limpo com alguns cuidados simples. Passar um pincel seco entre as teclas ajuda a remover os resíduos mais finos, e a limpeza com um pano umedecido em álcool elimina os micro-organismos mais persistentes. Incorporar essa prática na sua rotina faz toda a diferença para a saúde — principalmente se você costuma comer ou passar muito tempo em frente à tela.

4. Porta-tempero

Imagem: iStock

Pode parecer surpreendente, mas os potes de temperos que ficam sobre a bancada da cozinha (como os de pimenta, orégano e alecrim) estão entre os itens mais contaminados do ambiente. Uma pesquisa realizada por universidades dos Estados Unidos revelou que, enquanto a maioria das superfícies da cozinha apresentava níveis relativamente baixos de contaminação, os potinhos de tempero mostraram um índice alarmante: quase metade das amostras testadas (48%) estava carregada de bactérias.

O motivo é simples: ao preparar alimentos, especialmente carnes cruas, é comum manusear esses frascos sem lavar as mãos, transferindo microrganismos de um lugar para o outro. Por isso, vale redobrar a atenção. Lavar as mãos antes de tocar nesses recipientes e higienizá-los com regularidade são atitudes simples que ajudam a manter a cozinha mais segura e livre da contaminação cruzada.

5. Maçaneta

Imagem: iStock

Por serem tocadas com frequência, acumulam uma grande quantidade de germes — especialmente as da porta de entrada e as do banheiro, que estão mais expostas a microrganismos, como a Escherichia coli (E. coli), comum em ambientes contaminados por resíduos fecais, a Staphylococcus aureus, frequentemente encontrada na pele e que pode causar infecções, e a Salmonella, associada a contaminações alimentares.

Ao encostar nessas superfícies e depois tocar em outros objetos (como o celular, um brinquedo ou até mesmo alimentos), as bactérias são facilmente transferidas, espalhando a contaminação por toda a casa. Por isso, é importante higienizar essas áreas com frequência, usando produtos desinfetantes, e reforçar o hábito de lavar as mãos ao chegar da rua ou após ir ao banheiro.

*Com informações de reportagens publicadas em 03/01/2023, 03/02/2019 e 16/01/2023.