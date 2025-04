União Europeia deve se preparar para cenário sem acordo comercial com os EUA, diz comissário

A União Europeia (UE) precisa se preparar para mais tarifas americanas enquanto as autoridades do bloco ainda tentam fechar um acordo comercial com o governo Trump, disse o comissário europeu de Democracia, Justiça, Estado de Direito e Defesa do Consumidor, Michael McGrath, em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 16.

McGrath afirma que é positivo que o chefe de Comércio da Comissão Europeia, Maros Sefcovic, tenha se reunido com seus colegas americanos esta semana na tentativa de avançar com as negociações, mas "enquanto essas negociações continuam, nos prepararemos paralelamente para o cenário potencial, que esperamos que não se concretize, de uma situação sem acordo". Fonte: Dow Jones Newswires.