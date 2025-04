Televisão x projetor baratinho: saiba qual é a melhor opção para você

Você sabia que, com cerca de R$ 260, é possível comprar um pequeno projetor portátil e ter uma imagem "grandona" no seu quarto?

Leves, mais baratos que TV e fáceis de carregar de um lado para outro, esses produtos também podem surpreender na qualidade em pequenos ambientes. Para o consumidor, o principal atrativo é a possibilidade de projetar uma imagem de 40 a 100 polegadas no teto ou na parede do quarto.

Já os televisores são imbatíveis na qualidade da imagem com luzes acesas e cortinas abertas. O som também é superior e a plataforma smart funciona direitinho, sendo capaz de rodar todos os principais aplicativos sem dor de cabeça.

Ainda está em dúvida sobre qual é melhor? Confira a seguir ofertas selecionadas pelo Guia de Compras UOL com todos os descritivos e explicações dadas por especialistas para ajudar você a fazer a melhor escolha.

Projeta imagens de 40 a 200 polegadas com resolução HD e brilho de 200 ANSI lumens;

Vem com Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 2.4/5 GHz;

Entradas HDMI e USB;

Acompanha controle remoto.

Projeta imagens de 30 a 250 polegadas com resolução HD e brilho de 300 ANSI lumens;

Vem com Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 2.4/5 GHz;

Possui entradas HDMI e USB;

Acompanha controle remoto.

Resolução Full-HD (pouco comum nesta faixa de preço);

Sistema operacional Android com boa variedade de aplicativos e acesso ao serviço gratuito de streaming TCL Channel;

Vem com duas entradas HDMI, HDR10, Chromecast integrado e conectividade Bluetooth;

Acompanha controle remoto com comando de voz (Google Assistente).

Resolução HD;

Sistema operacional Tizen, com boa variedade de aplicativos e acesso ao serviço gratuito de streaming Samsung TV Plus;

Duas entradas HDMI e tecnologia HDR;

Não oferece comando de voz, nem conectividade Bluetooth.

Resolução HD;

Sistema operacional webOS, com boa variedade de aplicativos e acesso ao serviço gratuito de streaming LG Channels;

Vem com processador Alpha5 Gen 6 com AI, que ajusta automaticamente o som e o brilho da imagem para uma melhor imersão;

Possui duas entradas HDMI, HDR10, conectividade Bluetooth, suporte a Apple AirPlay2 e ainda painel e otimizador de jogos;

O controle remoto com comando de voz precisa ser adquirido separadamente.

Imagem grande por menos grana

Segundo o engenheiro Fábio Oguri, que atua em projetos de áudio e vídeo há 35 anos, a escolha entre uma TV e um projetor deve girar em torno de alguns aspectos, como o tamanho do ambiente.

O projetor portátil é uma boa alternativa para ambientes compactos, como quartos. Também funciona para os consumidores em busca de mobilidade, que desejam querem levar o produto para a casa de praia ou reuniões de trabalho. É, sem dúvida, o melhor custo-benefício para se ter uma imagem grande sem ter que se preocupar com móveis ou suportes na hora da instalação." Fábio Oguri, engenheiro de projetos de áudio e vídeo

Uma dica importante: não exagere no tamanho da projeção para não comprometer a qualidade e a visualização do vídeo. Uma imagem de 50 a 60 polegadas é o suficiente para a grande maioria dos ambientes.

Oguri sugere ainda projetar a imagem no teto, na parede ou no móvel claro em frente à cama. "Tudo depende se o telespectador prefere ver sua série deitado, sentado ou variando entre essas duas posições", diz. Na parede, o ideal é que a imagem seja projetada a uma distância entre 70 e 90 centímetros do piso, dependendo da cama.

Quando a TV é a melhor opção?

Para atingir um bom resultado com projetor, a regra número um é controlar a luz no ambiente. E isso vale ainda mais ao optar por um modelo simples e barato, que certamente terá limitações de brilho e contraste. Aqui, vale uma dica: para comparar projetores, considere sempre o brilho em ANSI lumens, padrão criado pelo American National Standards Institute, dos EUA.

Mas, se você gosta de ver jogos de futebol à tarde com as cortinas do quarto abertas ou acompanhar sua série com as luzes acesas, então a televisão é certamente a melhor escolha para suas necessidades.

A TV também ganha no som e nos aplicativos. Embora se destaquem no tamanho da imagem, os projetores portáteis saem perdendo no som e na plataforma smart.

Como são produtos muito compactos e simples, [os projetores] deixam a desejar no som, que é um pouco melhor nas TVs." Paulo Sérgio Correia, técnico em manutenção de TVs e projetores com 45 anos de experiência e diretor da Personal Video Service

Se, mesmo assim, seu desejo é ter um projetor, é possível incluir uma caixa soundbar ou Bluetooth para turbinar o áudio dos aparelhos.

Mas Correia diz que a experiência smart acaba sendo limitada mesmo nos modelos com sistema Android, que são a maioria. Para ter acesso a todos os principais serviços, como nas TVs, o consumidor terá que gastar mais e conectar um dispositivo adicional ao projetor, como o Roku Express ou o Fite TV Stick, da Amazon, por exemplo.

