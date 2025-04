Suprema Corte britânica afirma que definição legal de mulher se refere ao sexo biológico

Por Sam Tobin e Michael Holden

LONDRES (Reuters) - A mais alta corte do Reino Unido decidiu na quarta-feira que a definição de mulher segundo a legislação de igualdade se refere ao "sexo biológico", mas afirmou que as pessoas trans não serão prejudicadas por sua decisão histórica.

A decisão da Suprema Corte abordou se uma mulher trans com um certificado de reconhecimento de gênero, um documento formal que dá reconhecimento legal do novo gênero de alguém, está protegida de discriminação como mulher de acordo com a Lei de Igualdade do Reino Unido.

O caso histórico é o exemplo mais recente de um debate mais amplo sobre os direitos dos transgêneros que acaba chegando aos tribunais.

O grupo de campanha For Women Scotland argumentou que os direitos previstos na Lei de Igualdade só deveriam ser aplicados com base no sexo biológico da pessoa. Ele contestou a orientação emitida pelo governo escocês que acompanhou uma lei de 2018 criada para aumentar a proporção de mulheres nas diretorias do setor público.

A orientação dos ministros escoceses dizia que uma mulher trans com um certificado de reconhecimento de gênero é legalmente uma mulher.

Depois que a For Women Scotland perdeu nos tribunais escoceses, a Suprema Corte decidiu a favor do grupo após um recurso, em decisão saudada por aplausos do lado de fora do prédio.

"A decisão unânime deste tribunal é que os termos 'mulheres' e 'sexo' na Lei de Igualdade de 2010 se referem a uma mulher biológica e a um sexo biológico", disse o vice-presidente da Suprema Corte, Patrick Hodge.

"Mas não aconselhamos que essa decisão seja interpretada como um triunfo para um ou mais grupos em nossa sociedade às custas de outro - não é", acrescentou.

Críticos da lei escocesa disseram que sua definição poderia impactar serviços exclusivos para mulheres, como refúgios, enfermarias e esportes.

Mas os defensores dos transgêneros disseram que se o tribunal decidisse a favor da For Women Scotland, isso poderia levar à discriminação contra aquelas com certificados de reconhecimento de gênero, especialmente em questões de emprego.

"A interpretação correta da EA (Lei de Igualdade), que se refere ao sexo biológico, não causa desvantagem para as pessoas trans, independentemente de possuírem ou não um certificado de reconhecimento de gênero", disse Hodge.

"As pessoas trans têm os direitos associados à característica protegida da mudança de gênero."

Nos Estados Unidos, há contestações legais em andamento depois que o presidente Donald Trump emitiu decretos que incluem a proibição de pessoas transgênero no serviço militar.