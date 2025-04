Nunes ataca ministro de Minas e Energia e insinua que ele protege a Enel

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse ontem em entrevista ao UOL que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, protege a Enel, empresa responsável por distribuir energia elétrica na capital paulista e que tem sido duramente criticada pelas seguidas interrupções no fornecimento na Grande São Paulo. O prefeito afirmou que o ministro do governo Lula está "agindo contra o interesse público" e que ele tem uma relação próxima com o presidente do conselho de administração da Enel, Eduardo Martins. Ricardo Nunes questiona e critica medida tomada pela Agência Nacional de Energia Elétrica que mudou as regras para permitir que as concessionárias renovem as licenças por mais 30 anos. Ele chamou as mudanças de "malandragem" do governo Lula. Procurado pelo UOL para comentar, o ministério não retornou até o envio desta newsletter. Assista à entrevista.

Jogador Bruno Henrique é indiciado por fraude em jogos. O atacante do Flamengo foi indiciado pela Polícia Federal ontem por estelionato e fraude em jogos esportivos. Ele é suspeito de forçar cartão em partida do seu time contra o Santos, em novembro de 2023, para beneficiar apostadores. Na partida, disputada em Brasília, Bruno Henrique levou cartão amarelo por uma falta cometida em Soteldo, aos 50 minutos do 2° tempo. Ele reclamou muito com o árbitro Rafael Klein e imediatamente foi expulso. Três parentes do jogador também foram indiciados. A investigação envolve uma série de mensagens extraídas do celular do irmão de Bruno. O UOL procurou a PF e a assessoria do jogador, mas eles não quiseram comentar. Leia mais.

FGTS aprova nova faixa de até R$ 500 mil para imóveis no Minha Casa, Minha Vida. O conselho curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aprovou ontem a proposta do governo para a criação de uma nova faixa no programa de moradia popular, com imóveis entre R$ 350 mil e R$ 500 mil. Na nova faixa poderão ser contempladas famílias com renda mensal até R$ 12 mil. Os juros praticados serão de 10% ao ano, que é menor do que as taxas do mercado, mas maior do que a dos grupos de renda mais baixa atendidos pelo programa, que vão de 4% a 8,16%. O Ministério das Cidades estimou que 120 mil famílias serão incluídas no programa. Saiba mais.

Mulher de ex-presidente do Peru pede asilo a Lula e se refugia na embaixada brasileira. Nadine Heredia e o marido Ollanta Humala foram condenados a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro no caso de aportes ilegais da empreiteira brasileira Odebrecht e da Venezuela para suas campanhas de 2011 e 2006, respectivamente. O ex-presidente decidiu cumprir a pena de prisão e pediu que sua mulher tentasse o asilo no Brasil. Segundo a colunista da Folha Mônica Bergamo, Nadine entrou na embaixada do Brasil em Lima e aguardava um salvo conduto do governo do Peru para poder viajar ao país. No fim da noite de ontem, o governo autorizou a viagem. O presidente Lula já recebeu o pedido e, segundo a colunista, decidiu conceder o asilo. Saiba mais sobre o caso.

Em mais um capítulo da guerra comercial, China suspende compra de aviões da Boeing. A agência de notícias americana Bloomberg informou ontem que o governo em Pequim ordenou as empresas aéreas do país a pararem de comprar aviões da gigante americana. A Boeing, cujas ações caíram quase 1,5% no pregão nos EUA, não quis comentar. O boicote à Boeing afeta a indústria de defesa americana, pois a empresa é a quarta maior do mundo no setor. Cerca de 40% de suas receitas vêm de produtos bélicos, e ela acaba de receber um contrato bilionário para desenvolver o novo caça dos EUA. Tudo o que afeta sua área comercial pode ter repercussões na área militar. Leia mais.