Rosto seco no outono? Confira 7 produtos que podem melhorar a sua pele

Com o clima mais ameno e o ar seco do outono é importante adaptar a rotina de cuidados com a pele para evitar o ressecamento dela. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL montou uma lista de produtos para ajudar na hidratação do rosto durante essa época do ano.

A seleção inclui sérum, hidratantes faciais e cremes para a área dos olhos, dedicados a diferentes tipos de pele. Confira a seguir produtos para adicionar na sua skincare, segundo características dadas por seus fabricantes.

Com ácido hialurônico, promete reter a hidratação natural da pele; a niacinamida, que acalma a pele, tem ação anti-inflamatória e clareadora de manchas; e com ceramidas, que restauram e mantêm a barreira protetora natural da pele.

Textura fluida e de rápida absorção.

Indicado para quem tem pele normal ou seca.

Apresenta tecnologia que reduz a oleosidade da pele controlando o brilho por 8 horas, ao mesmo tempo que mantém a hidratação por 24 horas - com toque seco.

É indicado para todos os tipos de pele, especialmente as mistas e oleosas.

Com efeito matificante, pode ser usado como primer antes da maquiagem.

Feita para a pele oleosa, a fórmula desse gel creme traz uma dupla de ativos contra marcas do envelhecimento da pele e antioleosidade: ácido hialurônico e ácido salicílico.

Esse mix preenche as linhas finas, hidrata a pele e reduz visivelmente os poros, além de controlar a oleosidade por 8 horas.

Textura leve.

Gel-creme tem rápida absorção e ativos de hidratação diária

Com Beta-Glucan (que funciona como o ácido hialurônico --atraindo água e reparando a barreira natural de proteção), phytoesqualano (que ajuda a manter a hidratação por muito mais tempo) e óleo da semente do Melão do Kalahari (rico em vitamina E e ômega 6).

Reduz a aparência de linhas finas, protege contra a perda da água e acalma a pele, que fica hidratada, calma, com poros reduzidos e viçosa.

Recomendado para quem tem pele normal ou seca.

Diferentemente do gel Minéral 89, o creme hidratante é um pouco mais denso, entregando uma hidratação extra.

Com ácido hialurônico, esqualano, vitamina B3 e minerais, ele acalma a pele sensibilizada pela exposição ao sol e à poluição.

O rosto fica hidratado e fortalecido. Indicado também para a pele sensível.

Sérum concentrado criado para regenerar a barreira cutânea protetora e a hidratação.

Indicado para todos os tipos de pele - principalmente as sensíveis, secas e desidratadas.

Com ácido hialurônico, xilitol e glicerina, ativos que potencializam a retenção de água, ajudando na firmeza e no preenchimento de linhas.

Promete um rosto mais luminoso.

Indicado para tratar o ressecamento na área dos olhos.

Ccreme tem textura leve e fácil de espalhar.

Sua fórmula tem flores do castanheiro, que atenua linhas finas; ativo multi benefícios que auxilia na renovação celular melhorando a vitalidade e luminosidade e uniformidade da pele; niacinamida, que melhora a elasticidade; extrato de Cherry Blossom e vitamina E, antioxidantes.

