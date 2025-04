Primeiro-ministro de Cingapura diz que dor de guerra comercial entre EUA e China será sentida em todos lugares

CINGAPURA (Reuters) - O primeiro-ministro de Cingapura, Lawrence Wong, disse nesta quarta-feira que há pouco conforto no fato de os Estados Unidos adiarem a maior parte de suas tarifas "recíprocas" propostas, afirmando que as mudanças já haviam criado grande incerteza em todo o mundo.

Wong também disse que a guerra comercial entre os EUA e a China fará com que o comércio entre os países seja interrompido, e "a dor será sentida não apenas por eles, mas por países de todos os lugares".

Embora o presidente dos EUA, Donald Trump, tenha adiado as chamadas tarifas recíprocas até julho, Wong observou que os EUA ainda estão impondo uma tarifa básica de 10%."Nenhuma empresa pode planejar confortavelmente investimentos de longo prazo sabendo que as tarifas podem ser alteradas a qualquer momento", disse ele, acrescentando que a guerra comercial aceleraria a dissociação das economias dos EUA e da China.

"O que estamos testemunhando é a reformulação da economia global -- não como um sistema integrado, mas como ecossistemas cada vez mais bifurcados, centrados nos EUA e na China."

As políticas comerciais de Trump obscureceram as perspectivas da pequena economia de Cingapura, aberta e voltada para o comércio. Na segunda-feira, o banco central local afrouxou a política monetária pela segunda vez este ano e o Ministério do Comércio reduziu sua previsão de crescimento econômico para 2025.

Em meio à deterioração das perspectivas, Cingapura irá às urnas em 3 de maio. Será o primeiro teste eleitoral para Wong, que assumiu o lugar do premiê de longa data Lee Hsien Loong como líder do Partido de Ação Popular (PAP) em maio de 2024.

Espera-se que o PAP ganhe a maioria das cadeiras, continuando sua sequência ininterrupta desde a independência de Cingapura em 1965. No entanto, as atenções estarão voltadas para sua participação no voto popular, especialmente após um desempenho relativamente fraco na eleição de 2020.

(Reportagem de Bing Hong Lok e Xinghui Kok)