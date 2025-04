Presidente da China pede que ONU e sistemas multilaterais sejam mantidos

KUALA LUMPUR (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, pediu apoio ao sistema internacional centrado na Organização das Nações Unidas (ONU), no comércio e no Estado de Direito durante uma viagem pelo Sudeste Asiático em meio a uma forte deterioração nas relações entre a China e os Estados Unidos.

Xi está na Malásia como parte de uma viagem de três nações do Sudeste Asiático, que inclui o Vietnã e o Camboja, para consolidar os laços com alguns dos vizinhos mais próximos da China, à medida que as tensões comerciais com os Estados Unidos aumentam.

Em um artigo de opinião publicado pelo jornal de língua inglesa da Malásia, The Star, na terça-feira, Xi disse que um sistema internacional centrado nas Nações Unidas e sustentado pelo direito internacional é crucial para "promover uma governança global mais justa e equitativa".

"Devemos defender o sistema de comércio multilateral, manter estáveis as cadeias industriais e de suprimentos globais e manter um ambiente internacional de abertura e cooperação", disse Xi.

Os comentários de Xi foram feitos depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, que assumiu o cargo em janeiro, chocou os mercados ao impor tarifas abrangentes a países de todo o mundo. Embora algumas das tarifas tenham sido adiadas desde então, Pequim enfrenta tarifas de 145%.

Como parte de sua política "America First", Trump também retirou os EUA da Organização Mundial da Saúde (OMS), esvaziou a USAID, a agência norte-americana de ajuda internacional, e suspendeu a ajuda que os EUA dão ao exterior.

A China disse que está "derrubando muros" e expandindo seu círculo de parceiros comerciais em meio à guerra comercial.

Com uma tarifa adicional de 24% sobre os produtos enviados para os EUA, a Malásia está entre as várias nações do Sudeste Asiático que enfrentam pesadas taxas dos EUA antes de Trump anunciar sua pausa de 90 dias. As autoridades da Malásia começaram a entrar em contato com os EUA para obter um adiamento.

Xi disse que a China trabalhará com a Malásia e outros países do bloco regional da Associação das Nações do Sudeste Asiático para "combater as correntes subjacentes de confronto geopolítico e baseado em campos" e "contracorrentes de unilateralismo e protecionismo".

A China e a Malásia devem prosseguir com sua cooperação no âmbito da iniciativa Nova Rota da Aeda, de Pequim, bem como com outros investimentos em infraestrutura de transporte, disse Xi.

Em junho passado, a China disse que está disposta a estudar um plano para conectar a Ligação Ferroviária da Costa Leste da Malásia, no valor de US$10 bilhões, com outros projetos ferroviários apoiados pela China no Laos e na Tailândia, potencialmente expandindo o BRI no Sudeste Asiático.

Xi disse que a China também dá as boas-vindas a mais produtos agrícolas de alta qualidade da Malásia no mercado chinês, informou a CCTV estatal da China na quarta-feira, após a reunião de Xi com o Rei Sultão Ibrahim da Malásia.

Xi se reunirá com o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, ainda nesta quarta-feira, e espera-se que mais acordos entre a China e a Malásia sejam assinados.

A China tem sido o maior parceiro comercial da Malásia desde 2009, com um comércio total avaliado em 484,1 bilhões de ringgit (US$109,65 bilhões) no ano passado, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Malásia.