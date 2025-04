PM reformado é atropelado em shopping de SP; polícia investiga vingança

Um policial militar aposentado morreu após ser atropelado na noite de ontem, no estacionamento do Shopping Metrô Itaquera, na zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

Polícia investiga se PM foi atropelado por vingança. Imagens de câmera de segurança mostram que o policial reformado Abel Siqueira é atropelado deliberadamente, tenta se levantar, mas é atingido novamente. O parachoque e a placa do carro caíram e ficaram no local. O vídeo foi obtido e reproduzido pelo portal g1.

Carro usado no crime é da família de um homem assassinado pelo PM. Em março do ano passado, Abel matou Luan Henrique Cândido com sete tiros durante uma briga de trânsito. Ele foi preso, mas acabou solto pouco tempo depois.

Polícia diz que pai e irmão de Luan são investigados. Segundo a TV Globo, o atropelador estava seguindo o PM desde as 16h, quando ele entrou no shopping com a família. Na fuga, o suspeito danificou a cancela de saída do estacionamento e abandonou o veículo na Avenida Jean Khoury Farah, a cerca de 2 km de distância.

Caso foi registrado como homicídio pelo 24º DP (Ponte Rasa). Os policiais "analisam as imagens e requisitaram exames periciais visando o devido esclarecimento dos fatos", informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Shopping diz que está à disposição das autoridades. "A PM foi acionada imediatamente e a área foi devidamente isolada para as investigações", afirmou em nota. "O shopping reitera seu compromisso com a segurança e funciona normalmente".