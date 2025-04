Testamos protetor solar da Nivea com niacinamida: 'leve e rápida absorção'

Há dois meses, resolvi experimentar um lançamento da Nivea para o rosto: o protetor solar Invisible Fluido Diário. Além do FPS alto, sua fórmula possui antioxidante e niacinamida, ativo queridinho do mundo do skincare.

Para mim, preguiçoso com rotinas de autocuidado, ter um produto que protege da radiação solar e ainda ajuda a cuidar da pele foi um bom atrativo. A seguir, conto minha experiência com o protetor.

O que mais gostei

Alta proteção. O Nivea Invisible Fluido Diário tem fator de proteção 70, atua contra os raios UVA e UVB e promete ajudar na redução do estresse oxidativo causado pelos radicais livres na pele. Isso porque possui em sua composição Licochalcona A, um antioxidante natural.

Ter niacinamida, substância conhecida por ter efeito hidratante e anti-inflamatório, atenuar os poros e ajudar a uniformizar o tom da pele. Durante o teste, senti meu rosto mais hidratado e com aparência mais saudável.

Ultraleve. Como o próprio nome do produto sugere, ele é bem fluido. Com textura líquida, é fácil de espalhar e rapidamente absorvido pela pele.

Imagem: Acervo pessoal

Some na pele. Ele também não deixou resíduos brancos no meu rosto como outros protetores solares.

Sem cheiro forte. Sua fragrância é agradável, suave e se dissipa facilmente logo após ser aplicado.

Bico dosador. A embalagem com bico evita desperdício na hora de usar, o que o torna uma opção mais econômica do que versões em bisnaga.

Praticidade. Dá para levar para qualquer lugar, pois cabe na bolsa, mochila e até mesmo no bolso da calça.

Pontos de atenção

Rendimento. Se por um lado o tamanho é prático para levar a tiracolo, por outro, a embalagem vem com somente 40 ml e tende a acabar rápido com o uso contínuo. Dura uma média de dois meses.

Efeito matte, mas nem tanto. A marca promete visual sem brilho e acabamento sequinho por até oito horas, mas comigo não funcionou tão bem assim. Uma parte do meu rosto ainda ficou com aspecto brilhoso.

O que mudou para mim

Odeio produtos que deixam a pele pegajosa e, por ser bem fluido e leve, esse protetor absorve fácil e não deixa sensação oleosa desagradável como alguns protetores que já usei.

A fórmula com ativos de skincare como a niacinamida também contribuiu para deixar minha pele mais hidratada e saudável.

Quem pode gostar

Indico o produto para quem procura um protetor com FPS elevado, textura levinha e rápida absorção.

Por ter niacinamida na composição, ele também pode dar uma ajudinha extra em sua rotina de skincare, além de ser superprático para carregar por aí e ter sempre à mão.

