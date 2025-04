Papa recebeu e agradeceu equipe do hospital onde foi atendido

O papa Francisco recebeu nesta quarta-feira (16) a equipe do hospital de Roma onde foi tratado por 38 dias por uma pneumonia dupla que quase o levou à morte, anunciou o Vaticano.

"Obrigado pelo excelente serviço prestado no hospital. Continuem assim!", disse o papa de 88 anos, cuja voz continua fraca e tem dificuldade para respirar, apesar das sessões diárias de reabilitação.

O encontro ocorreu em um anexo à Sala Paulo VI, onde normalmente são realizadas as audiências gerais das quartas-feiras, suspensas desde sua internação no final de fevereiro.

O papa chegou em uma cadeira de rodas e foi recebido com aplausos do público, cerca de 70 pessoas no total, informou o Vaticano, que também publicou fotos e um breve vídeo do encontro.

A reunião, que durou cerca de 20 minutos, ocorreu poucos dias antes da Páscoa, o feriado mais importante do ano, no qual Francisco terá participação limitada, pois continua convalescente, apesar de várias aparições públicas que transmitem algum grau de tranquilidade sobre sua saúde.

De volta ao Vaticano desde 23 de março, o jesuíta argentino deve ficar em repouso por dois meses, evitando atividades públicas e contato com grupos, para evitar o risco de reinfecção.

No entanto, nos últimos dias, Jorge Bergoglio, conhecido por seu caráter decidido, fez várias aparições surpresa. No final da missa do Domingo de Ramos na Praça de São Pedro, cumprimentou fiéis e parou para abençoar as crianças.

O Vaticano informou na terça-feira que sua saúde continua melhorando graças à reabilitação respiratória e motora, e que ele consegue passar períodos mais longos sem assistência de oxigênio.

