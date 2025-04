Nascidos em abril já podem resgatar saque-aniversário do FGTS; veja datas

O cronograma de saques do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) na modalidade saque-aniversário para o ano de 2025 já foi divulgado pelo governo federal. Os pagamentos seguem conforme o mês de nascimento do trabalhador, o que permite que os nascidos em janeiro já possam realizar o saque.

Calendário de 2025 do saque-aniversário do FGTS

Nascidos em janeiro: de 2 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026 Nascidos em dezembro: de 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

Entenda o que é o saque-aniversário do FGTS

O saque-aniversário é uma alternativa ao modelo tradicional de saque por rescisão, permitindo ao trabalhador retirar uma parte do saldo de sua conta do FGTS no mês em que faz aniversário. No entanto, quem opta por essa modalidade, em caso de demissão, não pode sacar o total do valor disponível na conta, tendo direito apenas à multa rescisória, se houver.

Na forma convencional, chamada de saque-rescisão, o empregado dispensado sem justa causa pode retirar o valor total da conta do FGTS, incluindo a multa devida.

A opção pelo saque-aniversário permite o acesso ao valor a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento. O prazo para realizar o saque é de 60 dias. Confira o calendário completo mais abaixo.

Como aderir ao saque-aniversário?

A escolha por essa modalidade é facultativa e pode ser feita pelo aplicativo ou site oficial do FGTS. O trabalhador precisa cadastrar uma conta bancária para receber o dinheiro. Segundo a Caixa Econômica Federal, caso o pedido seja feito no mês de aniversário, o valor é creditado em até cinco dias úteis.

Também pelo app do FGTS é possível solicitar o retorno ao modelo saque-rescisão, desde que o trabalhador não tenha antecipado valores por meio de empréstimo. No entanto, essa mudança só passa a valer no primeiro dia do 25º mês após o pedido.

Como é definido o valor a ser sacado?

O valor do saque-aniversário é determinado com base em uma alíquota que varia de 5% a 50%, aplicada sobre o total de saldos das contas do FGTS pertencentes ao trabalhador. Além disso, é somada uma parcela adicional, cujo valor depende do montante disponível.

Confira abaixo as faixas de alíquotas e os acréscimos conforme o saldo nas contas do FGTS:

Até R$ 500: 50%, sem parcela adicional

De R$ 500,01 até R$1.000,00: 40%, parcela adicional de R$ 50,00

De R$ 1.000,01 até R$ 5.000,00: 30%, parcela adicional de R$ 150,00

De R$ 5.000,01 até R$ 10.000,00: 20%, parcela adicional de R$ 650,00

De R$ 10.000,01 até R$15.000,00: 15%, parcela adicional de R$ 1.150,00

De R$ 15.000,01 até R$ 20.000,00: 10%, parcela adicional de R$ 1.900,00

Acima de R$ 20.000,01: 5%, parcela adicional de R$ 2.900,00

* Com informações da Agência Estado.