Irã diz que seu direito ao enriquecimento de urânio não é negociável

DUBAI (Reuters) - O direito do Irã de enriquecer urânio não é negociável, disse o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, nesta quarta-feira, antes de uma segunda rodada de negociações em Omã, no próximo fim de semana, com os Estados Unidos, sobre o contestado programa nuclear de Teerã.

Araqchi estava respondendo a um comentário feito na terça-feira pelo principal negociador dos EUA, Steve Witkoff, que disse que Teerã tem que "parar e eliminar seu enriquecimento nuclear" para chegar a um acordo com Washington.

"Ouvimos declarações contraditórias de Witkoff, mas as posições reais serão esclarecidas na mesa de negociações", declarou Araqchi.

"Estamos prontos para construir confiança em relação a possíveis preocupações sobre o enriquecimento (de urânio) do Irã, mas o princípio do enriquecimento não é negociável."

Irã e EUA devem realizar uma segunda rodada de negociações em Omã no sábado sobre a escalada do programa nuclear de Teerã, com o presidente Donald Trump ameaçando ação militar se não houver acordo.

Antes das negociações, Araqchi entregará uma mensagem do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, ao presidente russo, Vladimir Putin, em uma viagem à Rússia, informou a mídia estatal iraniana nesta quarta-feira.

Na terça-feira, o Kremlin se recusou a comentar quando perguntado se a Rússia estava pronta para assumir o controle dos estoques de urânio enriquecido do Irã como parte de um possível acordo nuclear futuro entre o Irã e os Estados Unidos.

O The Guardian informou que Teerã deve rejeitar uma proposta dos EUA de transferir seu estoque de urânio enriquecido para um terceiro país, como a Rússia, como parte de um acordo que Washington está buscando para reduzir o programa nuclear do Irã.

