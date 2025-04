Ibovespa mostra fraqueza na abertura em pregão com vencimentos

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com viés negativo nesta quarta-feira, marcada por vencimento de opções sobre o Ibovespa e de contrato futuro do índice, em meio a um ambiente mais avesso a risco no exterior, com a questão tarifária ainda no radar.

Às 10h10, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, recuava 0,36%, a 128.780,79 pontos.

O contrato futuro do índice que vence nesta sessão caía 0,34%, enquanto o seguinte, que expira em 18 de junho, cedia 0,32%.

(Por Paula Arend Laier)