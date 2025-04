Governo diz que anúncio de Tarcísio sobre Casa Paulista foi 'avanço de status'

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de São Paulo afirmou nesta terça, 15, que o anúncio de subsídios para unidades do programa Casa Paulista feito pelo governador Tarcísio de Freitas anteontem foi um "avanço de status" em relação à divulgação de recursos para o programa feita com o governo federal uma semana antes.

Nesta segunda-feira, 14, Tarcísio anunciou investimentos no setor habitacional que incluem o aporte de R$ 160 milhões no programa Casa Paulista pela modalidade Carta de Crédito Imobiliário. No dia 07 de abril, ao lado do ministro das Cidades, Jader Filho, o governador já havia anunciado o aporte de R$ 300 milhões para o mesmo programa, valor que inclui os R$ 160 milhões desta semana.

"O anúncio da última segunda (14) foi um avanço de status em relação ao evento que reuniu os governos estadual e federal na semana anterior (...) Nesta semana, SP anunciou R$ 160 milhões para o CCI, destinados a 13.115 unidades habitacionais, em uma etapa diferente daquela concluída na semana anterior", afirmou a secretaria, em nota ao Estadão/Broadcast.

