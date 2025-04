Fed pode estar próximo de momento crítico em meio à incerteza tarifária

Por Ann Saphir e Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - As autoridades do Federal Reserve, ao concordarem que as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desestabilizaram seu senso de direção da economia, podem estar próximas de enfrentar um intenso debate interno sobre a resposta correta da política monetária, incluindo o equilíbrio de conflitos entre suas metas de inflação e de emprego.

Nas semanas desde que Trump anunciou e depois suspendeu um conjunto rígido de taxas de importação, os membros do Fed, incluindo o chair Jerome Powell, reconheceram que podem ser forçados a escolher entre garantir que a inflação permaneça controlada, uma vez que as tarifas podem elevar os preços, ou se concentrar no apoio ao emprego, com o crescimento enfraquecendo diante da incerteza generalizada das famílias e das empresas.

Essa discussão pode demorar semanas ou meses para chegar, permitindo que o Fed, por enquanto, continue com a taxa de juros onde está até que fique claro qual será a decisão final de Trump e o impacto que ela terá sobre os empregos, os preços e as perspectivas.

Os próximos dados devem produzir leituras fracas sobre a inflação, resultado de tendências sobre moradia e serviços que começaram a tomar forma no final do ano passado, enquanto outras evidências apontam para um aumento nas compras, à medida que os consumidores compram carros, computadores e outros produtos importados antes que as tarifas entrem em vigor, apoiando o crescimento e os empregos por enquanto.

Porém, quando Powell atualizar sua perspectiva econômica nesta quarta-feira, será em um ambiente em que ele e seus colegas parecem estar obtendo menos, em vez de mais, clareza sobre a direção das economias dos EUA e global.

Nos últimos dias, as autoridades têm esboçado cenários que vão desde cortes profundos nos juros para resgatar a economia da recessão até a continuidade da política monetária rígida a fim de conter a inflação e evitar que o público perca a confiança em sua capacidade de manter as pressões dos preços sob controle.

"A nova política tarifária é um dos maiores choques a afetar a economia dos EUA em muitas décadas", disse o diretor do Fed Christopher Waller na segunda-feira.

Se Trump prosseguir com todas as tarifas anunciadas até o momento, incluindo aquelas atualmente suspensas, "seu impacto sobre a produção e o emprego poderá ser mais duradouro e um fator importante para determinar a postura apropriada da política monetária".

Outras autoridades têm advertido que o Fed deve adotar uma abordagem de "esperar para ver" até que os dados apontem para uma direção ou outra.

Outros ainda têm enfatizado a necessidade de orientar a política monetária para o controle da inflação, pois temem que qualquer outra abordagem possa corroer a fé do público no Fed, permitir que as expectativas de inflação subam e forçar uma resposta ainda mais agressiva.

O fato de o Fed estar enfrentando esse debate é um retrocesso em relação ao ano passado, quando um "pouso suave" parecia estar ao alcance, com os aumentos anuais de preços caindo para 2% e a taxa de desemprego permanecendo igual ou abaixo da taxa de aproximadamente 4,2% estimada como pleno emprego.

Em vez disso, voltou-se a falar de conceitos como a "taxa de sacrifício" - ou quanto desemprego pode ser necessário para manter a inflação sob controle. A volatilidade do mercado aumentou, com condições financeiras mais rígidas que podem deprimir a atividade econômica.

De acordo com a abordagem atual, as autoridades dizem que o resultado depende ostensivamente de qual das metas do Fed, a inflação ou o desemprego, parece estar se desviando mais do curso e ser mais difícil de restaurar.

Porém, dentro disso, pode haver uma grande variedade de opiniões sobre os riscos, diferentes interpretações dos dados e diferentes cálculos sobre como distribuir os custos para corrigir quaisquer problemas que surjam - tolerar um pouco mais de desemprego se a inflação parecer ser o maior risco ou tolerar o risco de uma inflação mais alta se o emprego e o crescimento começarem a cair seriamente.