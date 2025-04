Crescimento do PIB da China na 1º trimestre supera expectativas, mas choque tarifário dos EUA paira no ar

Por Kevin Yao e Yukun Zhang

PEQUIM (Reuters) - O crescimento econômico da China no primeiro trimestre superou as expectativas, sustentado por um consumo sólido e pela produção industrial, mas analistas temem que o ímpeto possa diminuir drasticamente uma vez que as tarifas dos Estados Unidos representam o maior risco para a potência asiática em décadas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou as tarifas sobre os produtos chineses para níveis altíssimos, levando Pequim a aplicar tarifas retaliatórias sobre as importações dos EUA, o que elevou os riscos para as duas maiores economias do mundo e abalou os mercados financeiros.

Dados divulgados nesta quarta-feira mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 5,4% no trimestre de janeiro a março em relação ao mesmo período do ano anterior, a mesma taxa do quarto trimestre, mas superou as expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters de um aumento de 5,1%.

No entanto, a força do crescimento deve arrefecer acentuadamente nos próximos trimestres, uma vez que o choque tarifário de Washington atinge o motor crucial das exportações, aumentando a pressão sobre os líderes chineses para que implementem mais medidas de apoio para manter a segunda maior economia do mundo em equilíbrio.

"A economia da China enfrenta dois obstáculos materiais ao mesmo tempo: as contínuas consequências do setor imobiliário internamente e a guerra comercial sem precedentes entre os EUA e a China externamente", disseram economistas do Nomura em uma nota.

Embora o estímulo do governo tenha impulsionado o consumo e sustentado o investimento, Xu Tianchen, economista sênior da Economist Intelligence Unit, disse que "uma resposta vigorosa e oportuna" é necessária, dada a pressão adicional decorrente das tarifas dos EUA.

As exportações continuaram a ser o único ponto positivo da economia chinesa, com um superávit comercial de trilhões de dólares no ano passado, ajudando a sustentar o crescimento, mesmo com a prolongada queda do setor imobiliário e a lentidão da demanda interna continuando a prejudicar uma recuperação sólida.

Isso complica o desafio político para Pequim, já que o foco incansável de Trump no vasto mecanismo comercial da China ameaça sufocar um importante impulsionador do crescimento.

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, disse esta semana que os exportadores do país terão que lidar com mudanças externas "profundas" e prometeu apoiar mais o consumo interno.

"SEM PRECEDENTES"

De facto, a comparação trimestral destacou um ponto fraco, com a economia expandindo 1,2% no primeiro trimestre sobre os três meses anteriores, desacelerando em relação aos 1,6% de outubro a dezembro.

Para 2025, espera-se que a economia cresça a um ritmo moderado de 4,5% em relação ao ano anterior, segundo pesquisa da Reuters, desacelerando em relação ao ritmo de 5,0% do ano passado e ficando aquém da meta oficial de cerca de 5,0%. Os bancos de investimento globais reduziram drasticamente suas previsões para o PIB da China neste ano.

As vendas no varejo, um indicador importante do consumo, aumentaram 5,9% em março em relação ao mesmo período do ano anterior, depois de terem aumentado 4,0% em janeiro-fevereiro, enquanto o crescimento da produção industrial acelerou para 7,7%, de 5,9% nos dois primeiros meses. Ambos os números superaram as previsões dos analistas.

O aumento das vendas no varejo foi impulsionado por ganhos acentuados de dois dígitos nas vendas de eletrônicos domésticos e móveis, ajudados pelo esquema de troca de bens de consumo do governo.

Mas a desaceleração do setor imobiliário na China continuou a ser um entrave para o crescimento geral, com o investimento no setor caindo 9,9% nos primeiros três meses em relação ao ano anterior.

(Reportagem de Kevin Yao e Yukun Zhang; reportagem adicional de Winni Zhou)