CPI do Reino Unido sobe 2,6% na comparação anual de março, como previsto

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido subiu 2,6% em março e desacelerou em relação à taxa de 2,8% de fevereiro, segundo pesquisa divulgada pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) nesta quarta-feira, 16. O resultado de março veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 2,6%.

Na comparação mensal, o CPI subiu 0,3% em março. Neste caso, o consenso da FactSet era de alta um pouco maior, de 0,4%.

O núcleo do CPI britânico, que desconsidera os preços de alimentos e energia, avançou 3,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. A previsão era de alta de 3,3%.