Como limpar a geladeira e mantê-la organizada para evitar desperdícios

Manter a geladeira limpa por dentro não é apenas uma questão de estética, mas também de saúde. Restos de alimentos, líquidos derramados e embalagens podem acumular sujeira, causar mau cheiro e até favorecer a proliferação de bactérias e fungos.

A boa notícia é que a limpeza desse eletrodoméstico pode ser simples e eficiente com os produtos certos e alguns cuidados básicos.

Por onde começar a limpeza?

Desligue a geladeira da tomada para evitar desperdício de energia e riscos elétricos.

Retire todos os alimentos e armazene os perecíveis em uma caixa térmica com gelo, se necessário. Aproveite esse momento para verificar datas de validade e descartar o que estiver vencido ou impróprio para o consumo.

As partes móveis, como prateleiras, suportes e gavetas, devem ser retiradas e lavadas separadamente. Use água morna e detergente neutro para remover gorduras, resíduos e manchas. Evite água quente logo após tirá-las da geladeira, pois o choque térmico pode trincar ou danificar o material.

Com um pano macio ou esponja, limpe as paredes internas da geladeira utilizando uma solução de água morna com bicarbonato de sódio (duas colheres de sopa para um litro de água). Essa mistura é eficaz para desinfetar e neutralizar odores sem deixar resíduos químicos. Evite produtos abrasivos, alvejantes ou limpadores muito fortes, que podem danificar o revestimento interno e contaminar os alimentos.

Atenção às borrachas de vedação

Imagem: Getty Images

As borrachas da porta da geladeira tendem a acumular poeira, gordura e mofo. Para limpá-las, use uma escova de dentes sem uso com uma solução de bicarbonato de sódio ou vinagre branco.

Se estiverem muito encardidas, aplique um pouco de querosene com uma esponja ou pano, esfregando levemente. O produto é eficaz para remover gordura incrustada e devolver o aspecto original da borracha, inclusive eliminando o amarelado.

Após o uso do querosene, lave bem a área com detergente neutro para evitar qualquer risco de contaminação e eliminar o odor. Enxágue com água e seque normalmente.

Seque bem e reorganize os alimentos

Após finalizar a limpeza, seque cuidadosamente o interior da geladeira e todas as peças removíveis com um pano limpo e seco. Em seguida, conecte o aparelho novamente e, só depois que estiver funcionando, coloque os alimentos de volta. Aproveite para organizá-los de forma eficiente, sempre deixando espaço entre os recipientes e as paredes internas, para garantir uma boa circulação do ar frio.

Veja como distribuir os alimentos nos compartimentos de forma adequada:

Compartimento extrafrio: ideal para itens muito sensíveis à temperatura, como laticínios (queijos, iogurtes) e carnes que estão descongelando;

Prateleira superior: reserve esse espaço para comidas prontas, frios e ovos;

Segunda prateleira: armazene sobremesas, saladas de frutas, vegetais mais resistentes ao frio e alimentos enlatados (sempre fora da lata, em potes);

Terceira prateleira: acomode frutas e alguns vegetais;

Gaveta inferior: indicada para frutas e, principalmente, verduras, que são mais delicadas e sensíveis ao frio intenso;

Porta da geladeira: por sofrer maior variação de temperatura, é mais indicada para molhos, conservas e sucos industrializados. Evite guardar ovos ali.

Dicas extras:

Raízes como cenoura, beterraba e rabanete conservam-se melhor quando armazenadas submersas em água.

Potes de vidro são preferíveis aos de plástico, pois ajudam a manter os alimentos por mais tempo e reduzem o risco de contaminação.

A limpeza completa pode ser feita quinzenalmente ou uma vez por mês, dependendo do uso. No dia a dia, pequenos cuidados como limpar imediatamente líquidos derramados e manter os alimentos bem embalados ajudam a conservar a limpeza por mais tempo.

*Com informações de reportagem publicada em 19/12/2022