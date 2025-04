China nomeia inesperadamente novo negociador comercial em meio à guerra tarifária dos EUA

Por Ethan Wang e Laurie Chen e Eduardo Baptista

PEQUIM (Reuters) - A China nomeou inesperadamente nesta quarta-feira um novo negociador comercial, fundamental em qualquer conversa para resolver a escalada da guerra tarifária com os Estados Unidos, substituindo Wang Shouwen por seu enviado à Organização Mundial do Comércio.

Li Chenggang, 58 anos, ex-ministro assistente de Comércio durante o primeiro governo do presidente dos EUA, Donald Trump, assume o lugar de Wang, informou o Ministério de Recursos Humanos e Previdência Social em um comunicado.

Não ficou claro se Wang, 59, que assumiu o cargo de número 2 no Ministério do Comércio em 2022, assumiu um cargo em outro lugar. Seu nome não estava mais na equipe de liderança do ministério nesta quarta-feira, de acordo com o site do ministério.

O ministério não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters sobre a mudança, que não foi explicada no comunicado do Ministério de Recursos Humanos.

Wang era considerado um negociador duro e havia entrado em conflito com autoridades norte-americanas em reuniões anteriores, disse uma fonte da comunidade empresarial estrangeira de Pequim.

"Ele é um buldogue, muito intenso", disse a fonte, que não quis se identificar.

A mudança na alta liderança do Ministério do Comércio ocorre no momento em que Pequim adota uma postura de linha dura em uma guerra comercial cada vez mais acirrada com Washington, desencadeada pelas altas tarifas impostas por Trump sobre itens importados da China.

A mudança abrupta também ocorreu no meio da viagem do presidente Xi Jinping ao Sudeste Asiático para consolidar os laços econômicos e comerciais com vizinhos próximos em meio ao impasse com os EUA.

O ministro do Comércio, Wang Wentao, está entre as autoridades que acompanham Xi em sua visita ao Vietnã, Malásia e Camboja nesta semana.

Alfredo Montufar-Helu, consultor sênior do Conference Board's China Center, disse que a mudança foi "muito abrupta e potencialmente perturbadora", dada a rapidez com que as tensões comerciais aumentaram e à luz da experiência de Wang em negociações com os EUA desde o primeiro governo Trump.

"Podemos apenas especular por que isso aconteceu nesse exato momento, mas pode ser que, na visão da alta liderança da China, dada a escalada contínua das tensões, eles precisem de outra pessoa para romper o impasse em que os dois países se encontram e finalmente começar a negociar", disse ele.

Ao contrário de vários outros países que responderam aos planos de Trump de tarifas buscando acordos bilaterais com Washington, Pequim aumentou suas próprias taxas sobre os produtos norte-americanos em resposta e não buscou conversações, que, segundo a China, só podem ser conduzidas com base no respeito mútuo e na igualdade.

Washington disse na terça-feira que Trump está aberto a fazer um acordo comercial com a China, mas que Pequim deveria dar o primeiro passo, insistindo que a China precisava do "nosso dinheiro".

(Reportagem de Ethan Wang, Xiuhao Chen, Laurie Chen, Eduardo Baptista e Ryan Woo)