China convoca Conselho de Segurança e põe nuvens sombrias no horizonte

A China convocou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para acusar formalmente o governo de Donald Trump de intimidação por meio do comércio internacional e de "lançar uma sombra sobre os esforços globais para a paz e o desenvolvimento". Com isso, a possibilidade de a guerra comercial virar guerra real se torna um tema que terá de ser considerado pelas nações mais poderosas do mundo. É "uma questão de mandar um recado para os Estados Unidos e para o mundo. Falar: 'olha, dependendo do que você fizer, isso pode não acabar bem'", diz Leonardo Sakamoto no UOL News.

E tem muito mais Trump em análise pelos colunistas do UOL e da Folha.

Outros olhares

