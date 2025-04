Carros são incendiados em prisão francesa na segunda onda de ataques

Por Juliette Jabkhiro e Dominique Vidalon

PARIS (Reuters) - Prisões francesas foram atingidas por uma nova onda de ataques durante a noite, incluindo vários carros incendiados na prisão de Tarascon, no sul da França, informou o Ministério Público Nacional Antiterrorismo na quarta-feira, enquanto as autoridades tentavam identificar os responsáveis.

Um carro também foi incendiado em frente à casa de um agente penitenciário que trabalha em Aix-Luynes, no sul da França, e a porta de um prédio na região de Seine-et-Marne também foi danificada, disse o escritório antiterrorismo, acrescentando que estava abrindo uma investigação.

Isso se soma a pelo menos nove instalações penitenciárias e outras instituições afiliadas -- incluindo uma escola para agentes penitenciários -- atacadas nas duas noites anteriores.

"Há claramente pessoas que tentam desestabilizar o Estado intimidando-o", disse o ministro da Justiça, Gérald Darmanin, à CNews TV e à rádio Europe 1.

"Não vamos recuar", declarou ele. "Se o Estado recuar, então não restará nada, os franceses não estarão mais protegidos."

As letras pichadas "DDPF" -- aparentemente um acrônimo para "direitos dos prisioneiros franceses" -- foram marcadas em muitos dos locais de ataque, o que, segundo algumas fontes policiais, poderiam ser obra de grupos militantes de esquerda desconhecidos.

Mas Darmanin disse que os ataques, que incluíram disparos contra as portas da prisão com fuzis automáticos AK-47, pareciam mais com o crime organizado.

"Estamos tomando medidas muito firmes que estão levando os traficantes de drogas a reagir", disse ele.

"Alguns países cederam ao narcobanditismo... nós não estamos nesse estágio, porque estamos tomando medidas muito firmes, mas não estamos muito longe."

Uma fonte de segurança afirmou que ainda não havia evidências de interferência estrangeira.

Anos de importações recordes de cocaína sul-americana para a Europa transformaram os mercados locais de drogas, provocando uma onda de violência. Apesar do recorde de apreensões de cocaína na França, as gangues estão colhendo frutos à medida que se expandem para cidades menores que não estão acostumadas com a violência das drogas.

(Reportagem de Sudip Kar-Gupta, Dominique Vidalon, Juliette Jabkhiro)