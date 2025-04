Biden reaparece e critica Trump em raro discurso público - Falando a público pela 1ª vez desde que deixou o cargo em janeiro, ex-presidente se disse "sem fôlego" diante do que chamou de "destruição" promovida pela gestão Trump na seguridade social. Discurso dividiu democratas.Em sua primeira grande aparição pública desde que deixou o cargo em janeiro, o ex-presidente dos EUA Joe Biden criticou nesta terça-feira (15/04) as políticas de seu sucessor, Donald Trump, especialmente em relação à Previdência Social.

Ao se dirigir a uma plateia de defensores dos direitos das pessoas com deficiência durante uma conferência em Chicago, o democrata disse que Trump desferiu um golpe contra o sistema de seguridade americano.

Milhões de cidadãos americanos dependem da Previdência Social para cobrir suas necessidades básicas, mas há o temor de que as políticas de corte de custos de Trump e os esforços de seu assessor Elon Musk para reduzir o tamanho do governo prejudiquem o sistema.

A cada ano, cerca de 73 milhões de idosos e deficientes recebem aproximadamente US$ 1,4 trilhão (R$ 8,2 trilhões) em benefícios.

O que Biden disse?

"Em menos de 100 dias, este novo governo causou tanto dano e tanta destruição. É de tirar o fôlego", disse o ex-presidente. "Eles desferiram um golpe contra a administração da Previdência Social."

Biden enfatizou que a Previdência Social é "mais do que um programa governamental".

"É uma promessa sagrada que fizemos como nação. Sabemos o quanto a Previdência Social importa para a vida das pessoas."

Biden também acusou o governo Trump de estar "atirando primeiro e mirando depois". "Eles querem destruir para poderem roubar. Por que querem roubar? Para dar cortes de impostos a bilionários e grandes corporações", acrescentou.

Durante o discurso, no entanto, Biden não se dirigiu a Trump pelo nome, referindo-se a ele apenas como "esse cara".

O democrata de 82 anos também aparentou ter dificuldades com a fala, evocando os sinais de envelhecimento que o levaram a abandonar a campanha para retornar à Casa Branca no ano passado.

Como o discurso de Biden foi recebido?

A Casa Branca, por sua vez, negou que Trump pretendesse cortar os benefícios da Previdência Social. "O presidente Trump não tem dúvida quanto a proteger os benefícios da Previdência Social para cidadãos americanos cumpridores da lei e idosos que contribuíram para este programa. Ele sempre protegerá esse programa", afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Os republicanos pareceram ignorar o discurso, com Trump publicando um vídeo nas redes sociais com uma das anedotas desconexas de Biden, mas sem fazer qualquer comentário.

O discurso do ex-presidente dividiu os membros de seu partido, com a estrategista democrata Karen Finney alertando que o reaparecimento de Biden poderia desviar a atenção das críticas que Trump vem recebendo por sua política tarifária, especialmente antes das eleições de meio de mandato do próximo ano.

"Estamos finalmente começando a ver rachaduras na armadura em termos das políticas de Trump", disse Finney. "Não queremos nos tornar um para-raios que distraia Trump. E isso poderia facilitar para que Biden vire o assunto."

Mas outros, como o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, discordam.

"Este é o momento de estarmos todos a postos, e é por isso que a voz do presidente Biden é tão importante neste momento", afirmou antes do discurso.

Biden desistiu da corrida presidencial do ano passado após um desempenho ruim em um debate presidencial com Trump, abrindo caminho para que sua vice-presidente, Kamala Harris, concorresse e, por fim, perdesse para o republicano.

Quando Biden deixou a Casa Branca, seu índice de aprovação presidencial estava entre os piores registrados desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ficando abaixo de 40%.

Autor: Rana Taha (com AP, Reuters)