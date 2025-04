ASML decepciona em pedidos e alerta sobre volatilidade de tarifas em projeções para o 2º tri

A ASML teve 3,94 bilhões de euros (US$ 4,45 bilhões) em pedidos de semicondutores no primeiro trimestre de 2025, aumento de 9,1% em relação a igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 16. O resultado, contudo, veio aquém das expectativas de 4,84 bilhões de euros, de acordo com estimativas da Visible Alpha.

A receita da ASML teve alta anual de 46% no trimestre, a 7,74 bilhões de euros, dentro do previsto pela empresa, mas sem alcançar as estimativas de analistas. Por outro lado, a fabricante de chips holandesa teve lucro líquido de 2,36 bilhões de euros entre janeiro e março, quase o dobro do registrado no ano passado, superando a estimativa da Visible Alpha. O lucro diluído por ação foi de 6 euros.

Para o segundo trimestre, a empresa projeta vendas entre 7,2 bilhões de euros a 7,7 bilhões de euros, com margem de lucro entre 50% a 53%. Para o ano, a projeção é de receita entre 30 bilhões de euros a 35 bilhões de euros, com margem de lucro entre 51% a 53%.

Em nota, a ASML esclareceu que as projeções já consideram os potenciais riscos e incertezas criados pelas tarifas dos EUA. "Nossas conversas até agora com os clientes corroboram nossa expectativa de que 2025 e 2026 serão anos de crescimento para a indústria de semicondutores", disse o CEO Christophe Fouquet. "No entanto, os recentes anúncios de tarifas aumentaram a incerteza no ambiente macroeconômico e a situação permanecerá dinâmica por um tempo."

*Com informações da Dow Jones Newswires