Aldeia terena de Avaí, em São Paulo, inicia gincana cultural

Para marcar o Abril Indígena, moradores da aldeia Ekeruá, da Terra Indígena Araribá promovem a 4ª edição da Gincana Cultural. A comunidade fica localizada no município de Avaí, no interior de São Paulo, próximo a Bauru.

O evento conta tem o apoio do professor Rodolfo Langhi, do Departamento de Física e Meteorologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Com programação concentrada no período da tarde, a gincana permite ao público, entre outras atividades, saber mais sobre constelações indígenas, por meio de palestra ministrada por Langhi.

Nessa terça-feira (15), os visitantes participaram de sessões de observação do céu, aplicando os novos saberes que assimilaram na palestra feito por Langhi, que tem vínculo com o Observatório Didático de Astronomia. Ele falou ainda sobre a relação da agricultura tradicional com os astros.

A aldeia recepcionará o público para as atividades até o próximo domingo (20). Serão cinco dias de feira com acessórios e objetos de arte indígena, palestras sobre etnoturismo e etnobotânica, contação de histórias, brincadeiras, apresentações culturais e jogos em diversas modalidades como zarabatana e corrida com tora. A feira e a praça de alimentação funcionarão todos os dias.

A aproximação de não indígenas é um processo que completa quase duas décadas, conforme explicou à Agência Brasil Davi Terena, professor e gestor cultural da aldeia. Segundo ele, o projeto inclui tanto a ideia de proporcionar uma imersão a quem é de fora quanto a de fortalecer a identidade de seu povo, que divide o território com grupos guarani e kaingang.