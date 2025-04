Ações de Hong Kong caem com nervosismo por guerra comercial, China sobe

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações de Hong Kong caíram nesta quarta-feira, pressionadas pelo setor de tecnologia depois que os Estados Unidos restringiram as vendas de chips da Nvidia para a China, aumentando as preocupações com a intensificação da guerra comercial.

Enquanto isso, o mercado chinês subiu marginalmente, após dados de crescimento econômico melhores do que o esperado e com relatos de que investidores apoiados pelo Estado compraram ações na parte da tarde.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,26%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,31%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,91%, interrompendo uma sequência de seis dias de ganhos. O índice Hang Seng China Enterprises teve queda de 2,6%, enquanto as ações de tecnologia listadas em Hong Kong perderam 3,7%.

O crescimento econômico da China no primeiro trimestre superou as expectativas, sustentado pelo consumo sólido e pela produção industrial, mesmo com as autoridades se preparando para o impacto das tarifas dos EUA.

A China nomeou inesperadamente um novo negociador comercial, fundamental em quaisquer conversas para resolver a escalada da guerra tarifária com os EUA.

Investidores da "Equipe Nacional" apoiados pelo Estado podem ter comprado ações na parte da tarde, já que o volume de negociação aumentou em alguns fundos negociados em bolsa que acompanham os principais índices de referência, informou a mídia local.

A Nvidia disse na terça-feira que o governo dos EUA limitou as exportações de seu chip de inteligência artificial H20 para a China, um mercado importante para um de seus chips mais populares.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,01%, a 33.920 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,91%, a 21.056 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,26%, a 3.276 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,31%, a 3.772 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,21%, a 2.447 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,96%, a 19.468 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 1,04%, a 3.662 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,04%, a 7.758 pontos.

(Reportagem de Summer Zhen)