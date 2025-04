6 bons motivos para tomar café - e 4 tipos de pessoas que devem ter cuidado

Se você tem o hábito de beber café de forma moderada, saiba que a bebida pode trazer uma série de benefícios para a saúde.

Para o consumo ser considerado moderado, ele não deve exceder 400 mg de cafeína ao dia para adultos, equivalentes a três ou quatro xícaras médias de café coado. Já a quantidade de café espresso não deve ultrapassar cinco xícaras pequenas (de 35 ml a 50 ml). Consumindo nessa quantidade, você potencializa os efeitos positivos do café.

Aqueles que cultivam o hábito de beber café diariamente ingerem uma série de nutrientes. Destacam-se entre eles, a cafeína —famosa por seu efeito estimulante que dá aquela energia extra para o organismo. Além disso, o grão é repleto de compostos antioxidantes, vitaminas e minerais que trazem diversos benefícios e pode até mesmo prevenir doenças. Confira abaixo alguns desses benefícios:

1. Afasta os problemas cardíacos: Uma pesquisa da Universidade de Harvard (EUA) feita com 140 mil pessoas mostrou que tomar até quatro xícaras de café por dia pode reduzir em até 11% o risco de insuficiência cardíaca — quando o coração não consegue bombear o sangue corretamente. Esse benefício vem dos polifenóis presentes no café, que ajudam a combater os radicais livres, protegendo o DNA e controlando o colesterol ruim. Isso previne problemas como infartos, por exemplo.

2. Ajuda no emagrecimento: O café acelera o metabolismo e a queima de gordura. De acordo com um estudo publicado no International Journal of Sports Nutrition, a queima de gordura ocorre devido à ativação do sistema nervoso simpático e a oxidação lipídica. A cafeína aumenta os níveis de adrenalina no sangue, que dilui as células de gordura e as libera para o sangue.

3. Previne diabetes: Diversos estudos científicos comprovam que o consumo moderado do café pode diminuir a glicemia no sangue de pessoas com diabetes. Em uma pesquisa, com cerca de 200 mil pessoas nos EUA, Europa e Ásia, comprovou-se uma redução de 35% no risco do surgimento de diabetes em quem consumia pelo menos duas xícaras da bebida por dia. E esse benefício é encontrado tanto no café normal quanto no descafeinado, e depende, claro, de uma alimentação equilibrada e saudável.

4. Evita problemas respiratórios: A cafeína possui um efeito broncodilatador e reduz a fadiga dos músculos respiratórios. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café, diversos estudos comprovam que a probabilidade de os consumidores moderados de café desenvolverem os sintomas usuais de asma é, em média, 30% menor do que a dos não consumidores. Após o consumo, há uma melhora na função pulmonar por até 2h. Pesquisas também mostram que podem prevenir manifestações da doença.

5. Melhora o intestino: O café ajuda a liberar um hormônio que estimula o intestino grosso a realizar os movimentos gástricos, além de aumentar as contrações do intestino, que empurram os resíduos para fora do organismo. Beber café pode ainda fazer com que a vesícula libere a bile no intestino, o que solta o intestino e aumenta a vontade de ir ao banheiro.

6. Aumenta a memória: A cafeína fortalece alguns tipos de memória por até 24 horas após seu consumo, como mostrou um estudo realizado com 44 pessoas e publicado no periódico Nature Neuroscience. Foi comprovado que o cérebro apresentou um nível mais profundo de retenção de memória em pessoas que consumiram mais cafeína.

Mas alguns perfis precisam ter cuidado

Algumas pessoas podem não receber os benefícios do café e ter a saúde comprometida ao consumir a bebida. Alguns casos são:

Em mulheres grávidas, a cafeína pode interferir em uma substância chamada adenosina, que é importante para a formação do bebê, mas que em excesso pode causar abortos. Por isso, o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia recomenda que gestantes e lactantes limitem a ingestão a um máximo de 200 mg de cafeína ao dia.

Quem tem gastrite também deve evitar consumir a bebida, pois a cafeína estimula a secreção gástrica e causa desconforto no estômago.

Há também pessoas que são mais sensíveis ao efeito da cafeína e o consumo pode atrapalhar o sono.

É bastante comum a substância causar sintomas de ansiedade em pessoas que já têm esse problema. Então é preciso ficar atento aos efeitos no organismo e se vale reduzir ainda mais a ingestão ou eliminá-la completamente.

Doses elevadas do café podem ainda induzir efeitos negativos no geral, como taquicardia, palpitações, insônias, gastrite, ansiedade, refluxo gastroesofágico, tremores, dores de cabeça e náuseas.

*Com informações de reportagem publicada em 20/09/2018