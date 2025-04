Suécia convoca embaixador russo devido ao bombardeio na cidade ucraniana de Sumy

A Suécia anunciou, nesta terça-feira (15), que convocou o embaixador russo no Ministério das Relações Exteriores para protestar contra os ataques a cidades ucranianas e à população civil.

"Foi ressaltada ao embaixador russo, durante sua aparição, a responsabilidade que a Rússia tem em proteger civis e as infraestruturas civis de acordo com o direito internacional humanitário", disse o Ministério das Relações Exteriores sueco em um comunicado.

A convocação do embaixador Sergei Beliaev "foi para deixar clara a oposição aos contínuos ataques russos contra as cidades ucranianas e a população civil, assim como aos ataques pesados contra as cidades de Sumy e Kryvyi Rih nas últimas semanas", acrescentou.

No domingo, um bombardeio russo com mísseis matou 35 pessoas e feriu outras 100 em Sumy. Líderes do mundo todo condenaram o ataque, o mais mortal em 2025 e um dos piores desde que a Rússia invadiu a Ucrânia há mais de três anos.

Outro ataque a Kryvyi Rih, na sexta-feira, matou 20 pessoas, incluindo nove crianças.

Kryvyi Rih, cidade natal do presidente Volodimir Zelensky, fica a cerca de 80 quilômetros da linha de frente e tem sido um alvo frequente dos bombardeios russos desde a invasão de fevereiro de 2022.

Em uma mensagem no X, a ministra das Relações Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, afirmou que "esses não são atos de um país que busca a paz".

"O governo sueco apela à Rússia para que retire imediatamente todas as suas tropas do território ucraniano. O governo sueco deseja uma paz justa e duradoura na Ucrânia e apoiará a Ucrânia pelo tempo que for necessário", disse.

