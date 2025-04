Panela de inox, antiaderente ou cerâmica: entenda qual é a melhor para você

Panelas de aço inox, cerâmica e antiaderente. Na hora de comprar uma nova, conhecer bem o seu revestimento ajuda a escolher a opção mais adequada entre as diversas disponíveis no mercado.

Afinal, cada tipo tem especificidades que determinam o sucesso daquele prato especial ou da comidinha do dia a dia.

Com ajuda de Elzio Callefi, chef da Tramontina, as dicas a seguir detalham características e diferenciais para tipos de preparos variados, dos mais longos aos cozimentos rápidos, como o de um arroz.

Inox

São panelas ideais para alimentos que exigem cozimentos de média e longa duração, como carnes e molhos. A crostinha gerada no fundo, com o acréscimo de líquidos, gera molhos saborosos e encorpados.

Outras vantagens são que o material não libera nenhum tipo de resíduo na comida e, como não é um material poroso, não deixa cheiro na panela.

Antiaderente

Recomendado para cozimentos mais rápidos de receitas delicadas e trabalhadas a baixa temperatura, o material é um facilitador na cozinha, evita perda e que o alimento grude.

O chef sugere para preparos como o arroz e alimentos mais delicados como um peixe, ou panqueca, crepe, omelete e receitas com ovos em geral.

Cerâmica

Este revestimento, mais duro e resistente do que o antiaderente, permite esfregar para soltar um pouco de resíduo que ficou na panela, sem danificar.

Para Callefi, seu uso é ideal principalmente para cozinhar rapidamente, como o preparo de legumes salteados, já que agrega mais calor. "É possível também fritar ou selar uma carne, mas vale aproveitar o cerâmico para cozimentos rápidos — assim evitamos que os alimentos liberem todo seu suco", ressalta.

*Com informações de matéria publicada em 19/06/2020.

