Olympikus lança Pride 4 para corredores iniciantes; veja detalhes e preço

A Olympikus lançou uma nova versão de tênis para quem quer começar a correr: o Pride 4. Ele chega com a promessa de custo-benefício, conforto e performance para iniciantes na corrida, já que traz algumas tecnologias da família Corre na entressola e no solado, que prometem proporcionar mais amortecimento e estabilidade durante o percurso.

Além disso, o tênis também traz uma diversidade de cores para escolher— assim como os outros modelos da marca. Confira as principais características do novo Pride 4 da Olympikus a seguir:

O que tem de novo no Pride 4?

Design. O novo modelo da Olympikus chega com 100 g a menos em relação ao seu antecessor Pride 3 (podendo variar conforme a numeração), além de um novo formato de solado e entressola.

Acabamentos. Esse tênis conta com um puxador traseiro para facilitar o calce e atacador texturizado em poliéster. Outro detalhe é a lingueta na parte traseira do tênis com tecido duplo, embora sem materiais refletivos — recurso geralmente útil para quem corre à noite.

Cabedal. Produzido com tecido giro inglês, que combina fios de TPU (poliuretano termoplástico) e TPE (elastômero termoplástico) para proporcionar mais leveza e resistência ao tênis.

Entressola. Conta com a tecnologia Eleva Pro 2.0, que promete um amortecimento responsivo e confortável, além de absorver os impactos e impulsionar durante as passadas.

Solado. Assim como na família Corre, esse tênis também possui a tecnologia Gripper com alta aderência e estabilidade, o que pode fazer diferença nas corridas na esteira, na rua ou em outras superfícies.

Palmilha. Segundo a Olympikus, a palmilha em EVA promete respirabilidade e também um encaixe anatômico para facilitar as passadas.

Cores. O tênis pode ser encontrado em diferentes cores como laranja, roxo, salmão com detalhes azul, além de branco com detalhe preto ou azul-claro.

Valor do Pride 4

O novo Pride 4 é lançado por R$ 399,99, preço interessante para quem quer investir em um tênis com algumas tecnologias encontradas em modelos mais caros.

Mas caso o valor aperte o bolso, é possível garantir o modelo anterior da família Pride com descontos de até 28%.

