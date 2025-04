Não gosta de fazer exercício? 7 maneiras simples de torná-lo um hábito

Você coloca a roupa de academia, escolhe o tênis mais estiloso e encara o treino no sábado. Mas depois nunca mais volta a se exercitar. Segundo Marcelo Zanetti, professor de educação física, metade das pessoas desiste dos exercícios antes de completar três meses. A razão? Expectativas altas e mudanças muito radicais logo de cara.

Criar um hábito leva tempo — pense em escovar os dentes: você nem pensa, só faz. O exercício pode virar algo tão automático quanto isso.

Os benefícios de manter uma rotina regular de exercícios vão além do físico: mais disposição, melhor humor e até sono de qualidade. Mas lembre-se de, antes de começar, fazer um check-up para ver se está tudo bem com sua saúde e, de preferência, procure orientação profissional.

Se você quer fazer da atividade física um hábito, aqui vão sete dicas recomendadas pelos especialistas consultados por VivaBem.

1. Escolha algo de que você goste

Imagem: Getty Images

Pode esquecer o "no pain, no gain". A verdade é simples: se você não curte o que está fazendo, o risco de desistir é gigante. Então, em vez de se torturar com algo que você odeia, escolha uma atividade que te dê prazer.

Vale caminhada no parque ou na rua, aulas de dança, pular corda, andar de bicicleta, jogar vôlei, fazer ioga ou pilates. Quando o exercício vira prazer, ele também vira hábito.

2. Vá aos poucos

Começar empolgado é ótimo, mas também não dá para chegar com tudo no primeiro dia da atividade que você se propôs a fazer. É preciso ir aos poucos, com metas viáveis e mais próximas da sua realidade.

Pular etapas pode causar um efeito contrário do esperado porque é difícil manter essa rotina "pesada" a longo prazo, além das dores e riscos de lesão que toda essa sede ao pote pode trazer. O segredo não é começar com tudo, e sim não parar.

3. Não se compare

Você fica se comparando com o amiguinho ao lado que está puxando mais ferro que você? Ou correndo muito rápido na esteira? Não faça isso. Aprenda que cada um tem seu ritmo e meta. Essa comparação pode fazer com que você deixe de fazer atividade física. Por isso, não se apresse, vá devagar. Um dia de cada vez.

4. Crie incentivos

"Hoje vou fazer esteira ouvindo o novo episódio do meu podcast preferido." Se a atividade em questão permitir, separe playlists especiais para o momento. Isso vale também para episódios de séries. Com o tempo, a atividade ficará mais fácil de ser implementada na sua rotina.

5. Busque amigos que te incentivam

Imagem: Getty Images

Criar o hábito de se exercitar fica muito mais tranquilo quando você tem um ambiente que incentive a prática de atividades físicas. Combine com um colega ou familiares de fazer exercícios juntos. Vocês podem sair para caminhar, marcar um dia de treino em dupla na academia, fazer ioga no parque ou até mesmo andar de bike na ciclovia. Esse estímulo constante pode ser uma ótima forma de manter os exercícios na sua rotina.

6. Teste qual horário funciona para você

Uma frase comum é: "Não consigo acordar cedo para fazer exercícios". Mas quem disse que precisa ser de manhã? Você pode encaixar a atividade no horário que fizer mais sentido para você, como o período de almoço ou depois do trabalho.

7. Pense que é um tempo só seu

Nem sempre é fácil encontrar tempo para fazer atividade física, mas lembre-se que esse é um momento só seu (mesmo que você esteja acompanhado). Quantas vezes na semana você faz algo apenas para você? Praticar exercícios, para além de questões estéticas, é também uma forma de autocuidado. Por isso, tente incorporá-los na sua rotina.

*Com informações de reportagem publicada em 01/09/2021