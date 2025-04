LVMH é superada por Hermes em valor de mercado após vendas fracas no trimestre

Por Mimosa Spencer

PARIS (Reuters) - A LVMH perdeu nesta terça-feira sua posição como a maior empresa de luxo da Europa em valor de mercado, depois de ter sido ultrapassada pela rival Hermes, devido ao pessimismo dos investidores após a companhia dona de marcas como Louis Vuittton e Dior ter obtido receita abaixo do esperado no trimestre.

A LVMH, cujas marcas ainda incluem Tiffany & Co. e Sephora, foi pressionada por baixa demanda nos Estados Unidos e fraqueza continuada de vendas na China.

As ações da LVMH recuaram quase 8% na sessão, fazendo valor de mercado cair para cerca de 244 bilhões de euros, em comparação com os 248 bilhões da Hermes.

Embora as avaliações de mercado tendam a flutuar, as negociações desta terça-feira "refletem o desempenho divergente e o sentimento dos investidores em relação às duas empresas", disse Jelena Sokolova, analista sênior de ações da Morningstar.

Sokolova apontou para a maior exposição da LVMH à extremidade inferior do espectro de luxo, ao passo que a base de clientes mais abastada da Hermes permitiu que ela resistisse melhor a uma desaceleração do setor.

A Hermes, que vende bolsas Birkin e Kelly de US$10.000, é conhecida por seu controle rígido da produção, mantendo um aumento de 6% a 7% ao ano.

O avanço da Hermes sobre a LVMH é "bastante reveladora do mundo pós-Covid", com as marcas de moda da segunda desfrutando de uma participação de mercado muito maior do que no passado, após terem ganho terreno sobre as rivais durante o boom pós-pandemia, observou Flavio Cereda, que gerencia a estratégia de investimento em marcas de luxo da GAM.

Haverá "dor no curto prazo, com certeza", disse Cereda, observando que o foco da Vuitton mais em produtos de luxo de médio valor é uma "área de preocupação"

A queda de 3% nas vendas do primeiro trimestre da LVMH - bem abaixo das expectativas dos analistas de um crescimento de 2% - apontou para outro ano difícil para as empresas de luxo após os recentes anúncios de tarifas do presidente dos Estados Unidos, o bilionário de extrema direita Donald Trump, que provocaram temores de recessão.

O desempenho sinalizou "um ambiente comercial mais difícil para o setor de luxo em geral", disse o analista Piral Dadhania, do RBC, que reduziu sua previsão de vendas da LVMH este ano para zero, em comparação com o crescimento de 3% esperado anteriormente, citando a demanda fraca do primeiro trimestre.