Por menos de R$ 25, creme corporal com ureia promete hidratação profunda

O Guia de Compras UOL encontrou um creme hidratante corporal para quem sofre com ressecamento na pele (principalmente no clima mais seco do Outono): o Spa Care, da Raavi — que está custando menos de R$ 25 na Amazon. O hidrante faz sucesso entre os consumidores graças promessa de hidratação profunda e a maciez que deixa na pele, somando mais de 800 compras no último mês na Amazon.

Esse creme se destaca pela fórmula com vitamina E, óleos vegetais e 10% de ureia, que é o ingrediente capaz de aumentar a capacidade da pele de absorver e reter a umidade, mas atenção: ele pode afinar a pele levemente. Confira mais informações sobre esse hidratante e as principais avaliações de quem o comprou:

O que diz a Raavi sobre o hidratante?

Aplicação exclusiva no corpo, sem deixar a pele oleosa;

Tem uma rápida absorção;

É hipoalergênico e protege a pele;

Promete hidratação profunda por até 24 horas;

Fórmula com vitamina E, óleos vegetais e 10% de ureia;

Evita quadros severos de ressecamento e aumenta a umidade natural da pele.

O que diz quem comprou?

O creme hidratante acumula mais de três mil avaliações, sendo 78% com a nota máxima (cinco estrelas). Os principais elogios dos consumidores sobre o creme são o poder hidratante, maciez na pele e rápida absorção.

Esse creme é perfeito, uso ele nos pés pois sofro com rachão por morar em cidade quente, e ele sempre recupera meus pés, ficam super macios e os rachões fecham. Ele é ótimo pra quem tem pele seca, gosto de usar no meu filho também pois a pele dele é bem ressecada, já em mim uso apenas nos pés pois no corpo ele fica meio peguento (minha pele não é seca), mas, para ressecamentos em geral, ele é perfeito demais e com o melhor ótimo custo-benefício. Lizandra

Superou minhas expectativas. O meu pé estava bem ressecado e começando a rachar, mas o creme está deixando meu pé lisinho e hidratado. Cleide Alves Morais

Super levinho e a absorção é muito rápida! Ele hidrata super bem. Textura leve e o cheiro é bem suave. Ana

Esse creme foi uma boa surpresa. Comprei pelo fato de meus pés começarem a apresentar a aparência seca (por causa de muita poeira) e logo com uma semana de uso mostrou que foi uma ótima aquisição. Como estava no início do problema, uma semana tornou a aparência, suavidade e maciez presentes novamente. Dependendo do caso de cada pessoa, pode levar mais tempo ou ser necessário que se aplique e cubra os pés para ação mais efetiva do creme. O toque é bem suave, fácil de espalhar e de rápida absorção, não ficando escorregadio ao andar. O rendimento é igualmente bom e não há cheiro algum, não surgiu nenhum incômodo, somente benefícios. Chegou dentro do prazo e bem embalado. Any Oliveira

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores criticam a demora na absorção, além de casos em que o hidratante deixa a pele pegajosa. Confira os comentários avaliativos:

O creme é bem fluido, um pouquinho rende muito; o cheiro é muito discreto e em pouco tempo não sente mais, então quem for enjoada com cheiros como eu, provavelmente não vai incomodar. Porém ele demora um pouco a secar e fica com a sensação de pegajoso por um bom tempo. Depois que seca a pele fica macia até molhar a primeira vez; o creme parece que fica sobre a pele e sai na água. De modo geral, achei o custo-benefício razoável. Luciana Lopes

Deixa a pele meio pegajosa, não absorve rápido. Não aconselho usar no verão. Janaína Aires

Achei o produto líquido demais, demora para absorver, isso é ruim, se fosse mais grossa seria melhor. A fragrância é boa e fraca, mas prefiro assim. Alexandre Martinewski

