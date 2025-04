Caso Odebrecht: ex-presidente do Peru Ollanta Humala e esposa são condenados a 15 anos de prisão

Após um julgamento que durou mais de três anos, o tribunal de Lima proferiu seu veredicto na terça-feira (15) contra o ex-presidente peruano Ollanta Humala, de 62 anos. Ele foi condenado a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro em conexão com o escândalo de corrupção ligado à gigante da construção brasileira Odebrecht e propinas pagas a políticos, pena igualmente decretada para sua esposa Nadine Heredia, 48.

"Uma pena de 15 anos de prisão efetiva foi imposta ao senhor Ollanta Humala", declarou o juiz responsável pelo caso. A condenação ocorre mais de três anos após o início do julgamento do ex-presidente, que dirigiu o Peru de 2011 a 2016.

O tribunal de Lima afirmou que Humala aceitou recursos ilegais da construtora brasileira Odebrecht para financiar suas campanhas eleitorais em 2006 e 2011. Sua esposa, Nadine Heredia, cofundadora do Partido Nacionalista com Humala, também foi considerada culpada de lavagem de dinheiro e condenada a 15 anos de prisão.

Os promotores haviam pedido que Humala fosse condenado a 20 anos de prisão e Heredia a 26 anos e meio.

Humala compareceu pessoalmente para ouvir seu veredicto, enquanto sua esposa participou por videoconferência. O ex-presidente de 62 anos e sua mulher negam qualquer irregularidade.

Humala e o caso Odebrecht

Humala, ex-oficial do exército que lutou contra os rebeldes maoístas do Sendero Luminoso, ganhou destaque nacional pela primeira vez em 2000, quando liderou uma breve rebelião militar contra o então presidente Alberto Fujimori. Em 2006, concorreu à presidência e se tornou aliado do então presidente venezuelano, Hugo Chávez, e promotores alegaram que Humala havia aceitado financiamento ilegal de Chávez para financiar sua campanha.

Em 2011, quando Humala concorreu à presidência do Peru novamente, ele disse que, em vez de emular a revolução socialista de Chávez na Venezuela, modelaria suas políticas com base nas do então presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Sua abordagem foi bem-sucedida e ele derrotou sua rival de direita, Keiko Fujimori.

Mas conflitos sociais violentos no início de sua presidência rapidamente prejudicaram sua popularidade. Ele também perdeu o apoio de muitos membros do Congresso, enfraquecendo ainda mais sua posição. Seus problemas legais começaram logo após o término de seu mandato, em 2016.

Naquele ano, a gigante brasileira da construção civil Odebrecht confessou ter pago centenas de milhões de dólares em propinas a funcionários do governo e partidos políticos em toda a América Latina para obter encomendas comerciais.

Os promotores acusaram Humala e sua esposa de receber milhões de dólares da Odebrecht. Um ano depois, um juiz ordenou a prisão preventiva do casal.

Eles foram soltos após um ano, mas a investigação sobre suas ligações com a Odebrecht continuou, culminando no veredicto desta terça-feira.

(com agências)