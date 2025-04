Autocuidado masculino começa pelo pênis; como criar uma rotina de saúde

Quando se fala em autocuidado masculino, muita gente pensa só em aparência ou rotina de exercícios. Mas tudo começa com o básico: cuidar da saúde íntima, especialmente do pênis.

A falta de atenção aos cuidados com o órgão genital pode levar a complicações sérias, como infecções e até câncer. Nos casos mais avançados da doença, a única saída pode ser a amputação do pênis.

A boa notícia é que esse tipo de problema pode ser prevenido com cuidados simples. A seguir, veja hábitos práticos que ajudam a manter a saúde do pênis.

1. Higiene diária

Lave o pênis duas vezes ao dia com água e sabão neutro. Puxe a pele (prepúcio) para limpar bem a cabeça do pênis e retire qualquer secreção branca acumulada. Não esqueça da virilha, testículos e região anal.

2. Cueca limpa e ventilada

Usar cuecas de algodão limpas e trocar diariamente ajuda a manter a região íntima seca e arejada. Roupas muito apertadas ou tecidos sintéticos aumentam o calor e a umidade, favorecendo infecções.

3. Observe mudanças

Fique atento a coceiras, feridas, verrugas, manchas ou mau cheiro. Esses sinais podem indicar falta de higiene ou até uma IST (Infecção Sexualmente Transmissível).

4. Cuidado com o que você usa

Evite sabonetes perfumados ou muito fortes. Dê preferência aos neutros ou específicos para a região íntima, principalmente se você tem pele sensível.

5. Depois de sexo ou masturbação, xixi

É importante fazer xixi e lavar o pênis com água e sabão depois da relação sexual ou da masturbação, para remover resíduos como esperma, lubrificante ou secreções.

Após urinar, seque bem a região com papel higiênico ou toalha limpa — isso evita o acúmulo de umidade, que pode causar infecções, especialmente em homens mais velhos.

6. Use camisinha

Preservativos (inclusive no sexo oral) são essenciais para evitar doenças como HPV, sífilis, HIV e outras IST.

7. Vacine-se contra HPV

A vacina contra o HPV é gratuita no SUS (Sistema Único de Saúde) para meninos de 9 a 14 anos e usuários de PrEP de 15 a 45 anos que não se imunizaram anteriormente, ajudando a prevenir o câncer de pênis. Em geral, ela pode ser aplicada em todos os homens e mulheres até 45 anos.

Na rede privada, está disponível tanto a quadrivalente (HPV4), que protege contra os quatro subtipos mais frequentes do HPV (6, 11, 16 e 18), quanto a nonavalente (HPV9), que protege contra nove tipos de HPV —ela é eficaz contra os mesmos subtipos da quadrivalente, além dos subtipos 31, 33, 45, 52 e 58. A dose da HPV4 custa em torno de R$ 600, enquanto a HPV9 tem custo aproximado de R$ 890.

8. Depilação íntima com cuidado

Se decidir retirar ou diminuir os pelos pubianos, prefira aparar ao invés de raspar totalmente. Aparar reduz o calor e a umidade da região sem causar pequenos ferimentos, que podem facilitar a entrada de fungos e bactérias. Se for usar lâmina, escolha uma nova ou bem higienizada, evite pressionar demais e sempre lave a área antes e depois. Assim, você diminui o risco de irritações, foliculite e infecções.

9. Vá ao urologista

Não espere sentir dor para procurar um especialista. Consultas regulares ajudam a detectar problemas cedo e garantem mais saúde e qualidade de vida.

10. Fale mais sobre o assunto

Se você é pai, conversar com seu filho sobre higiene íntima e cuidados com o corpo desde cedo ajuda a tornar o autocuidado algo natural e saudável. Além disso, falar abertamente com amigos, irmãos ou outros homens sobre o tema é uma forma de quebrar tabus, incentivar a prevenção e espalhar informação importante que muitas vezes é ignorada. Autocuidado também se constrói no diálogo.

*Com informações de reportagem publicada em 12/06/2023