Suco de pera, gengibre e limão é bom para quê? Veja os benefícios da bebida

Além do sabor do suco de pera, gengibre e limão ser refrescante e equilibrar a doçura da pera com a acidez do limão e o toque picante do gengibre, a bebida é composta por ingredientes ricos em nutrientes.

A pera contém vitaminas C, K e algumas do complexo B, minerais como potássio e cobre, além de fibras. Já o gengibre é fonte de vitamina C, minerais como magnésio e potássio, e gingerol, um composto bioativo. Por fim, o limão tem vitamina C, flavonoides e ácido cítrico.

A seguir, veja os principais benefícios do suco.

1. Melhora a digestão

O suco estimula a produção de enzimas digestivas, acelera o esvaziamento gástrico e aumenta a motilidade intestinal. Além disso, o gengibre e o limão são conhecidos por aliviar náuseas e desconfortos estomacais, tornando a digestão mais eficiente.

2. Tem ação diurética

Auxilia na eliminação de toxinas e na prevenção da retenção de líquidos. Por isso, contribui para a saúde dos rins e do sistema urinário.

3. Reforça o sistema imunológico

A vitamina C atua no fortalecimento do sistema imunológico, ajudando a proteger contra infecções. Além disso, a presença dos antioxidantes combate os radicais livres, protegendo as células do corpo.

O gengibre, por meio do gingerol, tem propriedades anti-inflamatórias que reduzem a inflamação e melhoram a resposta imunológica. Por fim, a hidratação proporcionada pelo suco é essencial para a imunidade, garantindo que o corpo se mantenha bem hidratado e funcionando adequadamente.

4. Tem propriedades anti-inflamatórias

O suco de pera, gengibre e limão tem propriedades anti-inflamatórias, principalmente por conta do gingerol, presente no gengibre, que ajuda a combater inflamações. O limão também contribui com antioxidantes, aumentando os efeitos anti-inflamatórios e protegendo as células contra danos.

5. Melhora a saúde da pele

Devido às propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, esse suco combate os danos causados pelos radicais livres, retardando o envelhecimento da pele. A vitamina C, encontrada no limão e na pera, é essencial para a produção de colágeno, que mantém a pele firme. Além disso, a hidratação proporcionada pelo suco contribui para uma pele mais hidratada.

6. Aumenta a hidratação

A pera, rica em água, e o limão, que equilibra os líquidos corporais, favorecem a hidratação das células e o bem-estar geral do organismo.

7. Auxilia no controle do peso

Com baixo teor calórico e fonte de fibras, essa bebida aumenta a sensação de saciedade, o que pode contribuir para o controle do peso. As fibras presentes na pera melhoram o funcionamento do sistema digestivo, enquanto o gengibre, com suas propriedades termogênicas, aceleram o metabolismo.

8. Proporciona mais energia

O suco é uma fonte de vitamina C e minerais como potássio, que aumentam a disposição ao longo do dia. Esses nutrientes favorecem a circulação sanguínea, o desempenho muscular e diminuem a fadiga. O gengibre também tem um efeito energizante, combatendo o cansaço e promovendo vitalidade.

Contraindicações

Embora seja seguro para a maioria das pessoas, algumas devem evitar o consumo:

Quem tem distúrbios gástricos: indivíduos com condições gástricas podem apresentar desconforto ao consumir o suco.

Quem tem alergia: embora pouco frequentes, reações alérgicas a um dos ingredientes podem ocorrer.

Quem toma alguns medicamentos: o suco pode interagir com anticoagulantes, por isso é recomendado consultar um médico antes de consumi-lo regularmente.

Como consumir?

A recomendação é consumir entre 200 a 300 ml por dia.

Pode ser consumido em qualquer horário, mas com moderação. Consumir pela manhã, em jejum, pode aumentar a absorção dos nutrientes.

Deve-se sempre evitar adicionar açúcar à preparação para não comprometer os benefícios da bebida.

Fonte: Fabiano Robert, nutrólogo e docente dos cursos de pós-graduação da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).