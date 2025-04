Review Xiaomi Poco X7 Pro: como é e o que faz o celular do Homem de Ferro

O Poco X7 Pro é um dos mais novos celulares intermediários da Xiaomi, focado em oferecer alguns recursos premium, como muita bateria e uma tela bacana para filmes e jogos, por um bom custo-benefício.

Testamos a edição especial do Homem de Ferro, cheia de detalhes temáticos. Ela não chegou oficialmente ao Brasil, mas por dentro é igual ao modelo vendido por aqui em outras cores (preto e amarelo, verde ou preto). Confira a seguir os detalhes do nosso review.

O que mais gostamos

Tela grande, com alto brilho e resolução. Uma das minhas partes favoritas deste aparelho, digna de um modelo top de linha. O display de 6,67 polegadas é AMOLED, com resolução 1,5K (2170 x 1220 pixels), taxa de atualização de 120 Hz e suporte a HDR10+ e Dolby Vision.

O conjunto é ótimo para jogar e ver filmes, as transições são suaves e as cores vibrantes, e a resposta ao toque é rápida. O pico de brilho é de 3200 nits, o que permite uma boa visualização mesmo sob luz do Sol.

O leitor de impressões digitais fica sob a tela. Na aparência do sistema, a edição do Homem de Ferro inclui ícones e papéis de parede temáticos.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Design moderno. No geral, o design do aparelho em si é minimalista, lembra um pouco o iPhone 16, com as duas câmeras em um módulo vertical em forma de pílula. As laterais, de plástico fosco, são bem retas, deixando a pegada firme. Também é leve para um aparelho deste tamanho (195g).

A versão do Homem de Ferro tem a traseira toda trabalhada em vermelho e dourado, com o capacete do herói, o logo de Avengers e texturas e brilhos que refletem diferente de acordo com a luz.

Vem em uma caixa especial, incluindo um extrator de SIM card no formato do reator Arc (o "coração" do Iron Man), um cabo vermelho USB-C, e uma capinha "armadura" que não cobre os desenhos da parte de trás.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

As outras opções de cores são: são preto, verde (ambas com acabamento em dois tons/texturas) e amarelo com listra preta (couro vegano).

Câmeras honestas e fotos bonitas. São duas lentes traseiras e uma frontal:

50 MP (principal wide com zoom digital de 10x e estabilização óptica)

8 MP (ultrawide 0.6x)

20 MP (selfie)

As fotos com a câmera principal (Sony IMX882) ficam com um aspecto bem bonito, com cores vibrantes e alcance dinâmico amplo, ajudadas pelo processamento com inteligência artificial. O zoom até 2x é feito dentro do sensor (ou seja, sem perder qualidade) e há um bom efeito de desfoque de fundo.

Zoom 2X com qualidade óptica Imagem: Marcella Duarte/UOL

O modo macro também é feito com a lente principal, ao dar zooms maiores (ou seja, não é necessário se aproximar tanto do alvo), e fica bem detalhado. Já a estabilização óptica reduz a maior parte dos tremidos nos vídeos, que são gravados em até 4K a 60 fps (câmera lenta a 960 fps).

Foto macro feita com zoom de 4x Imagem: Marcella Duate/UOL

A frontal grava em Full HD a 30 fps e faz boas selfies, com uma suavização que achei agradável (na minha idade, mais de 35, não quero destacar cada detalhe; inclusive, o recurso de remover imperfeições, rugas e olheiras funciona bem e você pode controlar a intensidade para não ficar artificial).

Selfie com leve suavização da pele Imagem: Marcella Duarte/UOL

Bateria dura muito e carrega rápido. Com tecnologia silício-carbono, são 6.000 mAh. Isso significa entre um dia e meio e dois de uso moderado; nem jogando e assistindo filmes eu consegui acabar com a bateria antes de dormir. Com a recarga turbo de 90W, a carga vai de 0 a 100% em cerca de 50 minutos (necessário usar um carregador compatível).

Bom desempenho e espaço para arquivos. O processador é o Dimensity 8400 Ultra da MediaTek, de 4 nanômetros, aliado a 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno no modelo testado (há opções com 8GB + 256GB e 12GB + 256GB). Na prática, a performance é boa, sem engasgos ou lentidão, mesmo em multitarefas ou jogos pesados.

Com uma grande câmara de vapor, a dissipação de calor é eficiente; ele pode até esquentar um pouquinho por breves momentos mais exigentes, mas resfria rápido e não chega a prejudicar o desempenho. Isso também ajuda a economizar bateria durante sessões de jogos, videochamadas ou uso da câmera.

Proteção e resistência. O celular tem certificação IP68 contra poeira e água (imersão até 1,5 metro), que não é comum nessa faixa de preço. Já o vidro da tela tem Gorilla Glass 7i.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Recursos de IA. Com sistema operacional HyperOS 2 sobre Android 15, o aparelho inclui recursos de inteligência artificial como:

Circule para Pesquisar (facilita buscas no Google a partir de qualquer coisa na tela)

Borracha Inteligente (para remover objetos indesejados das fotos)

Intérprete (traduz conversas presenciais em idiomas diferentes, chamadas telefônicas e reuniões online)

Legendas (transcrições e traduções em tempo real)

Gravador de voz com IA (transcreve, resume, traduz e reconhece quem fala)

Anotações com IA (resume, revisa, traduz e organiza o layout)

Além disso, o celular conta com o assistente de IA Gemini, do Google. É possível pedir diversas coisas para ele, por voz, texto ou imagem, como receitas, roteiros de viagens, planos de treinos e textos para e-mails. Também tem a capacidade de criar imagens do zero com simples comandos.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Pontos de atenção

Câmera ultrawide poderia ser melhor. A segunda câmera, de campo mais aberto (0.6x), funciona bem nas cenas diurnas, mas perde em resolução e detalhes e não tem foco automático (por isso o modo macro não é feito com ela).

Sem carregamento por indução. Como de costume nos celulares da Xiaomi desta faixa de preço. Mas a velocidade alta do carregamento com fio compensa essa falta.

Muitos apps pré-instalados. Outra prática da marca, que gera um incômodo inicial, pois a interface fica poluída com coisas que você não vai usar. Mas é facilmente resolvido desinstalando cada um.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Quem pode gostar?

Poco é a marca descolada da Xiaomi, focada no público mais jovem, e uma das queridinhas dos brasileiros. O X7 Pro é uma opção interessante para quem procura um celular intermediário mais completo. Ele é pelo menos bom em tudo que faz.

Pelo preço atual, o modelo entrega mais do que o esperado, incluindo uma tela muito boa para quem gosta de assistir filmes e séries ou jogar no celular. A bateria dura pelo menos o dia inteiro mesmo nesses casos.

A câmera produz fotos bonitas, com destaque para a principal com sensor Sony e a de selfie. Além disso, há muito espaço de armazenamento, carregamento super rápido, proteção IP68 e um sistema de resfriamento eficiente.

A versão do Homem de Ferro é objeto de desejo dos fãs da Marvel e dos Vingadores, mas é difícil/cara de encontrar no Brasil. As cores comuns, porém, frequentemente estão em oferta nos varejistas.

Ficha técnica - Poco X7 Pro

Tela: 6.67 polegadas, AMOLED, 1,5K (1220x2712 pixels), 120Hz, 3.200 nits (pico), Dolby Vision, HDR10+

6.67 polegadas, AMOLED, 1,5K (1220x2712 pixels), 120Hz, 3.200 nits (pico), Dolby Vision, HDR10+ Dimensões: 7,52cm x 16,08cm x 0,83cm; 195g

7,52cm x 16,08cm x 0,83cm; 195g Câmeras traseiras: principal wide 50 MP (Sony IMX882, f/1.5, 26mm, OIS); ultrawide 8 MP (f/2,2, 15mm)

principal wide 50 MP (Sony IMX882, f/1.5, 26mm, OIS); ultrawide 8 MP (f/2,2, 15mm) Câmera selfie: 20MP (f/2.2, 25mm)

20MP (f/2.2, 25mm) Processador: Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm)

Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) Memória: 8GB ou 12GB RAM

8GB ou 12GB RAM Armazenamento interno: 256GB ou 512GB

256GB ou 512GB Bateria: 6.000 mAh, carregamento 90W

6.000 mAh, carregamento 90W Sistema operacional: Android 15; HyperOS 2

Android 15; HyperOS 2 Certificação: IP68 (água e poeira)

