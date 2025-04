Retarda envelhecimento, reforça imunidade: os benefícios do manjericão roxo

O manjericão roxo, além de seu sabor levemente adocicado e picante, destaca-se pela coloração intensa e pelos benefícios nutricionais. É uma fonte de vitaminas, como A (carotenoides), C, K e algumas do complexo B, além de conter minerais importantes como cálcio, ferro, magnésio e potássio. Também tem fibras e antioxidantes.

A seguir, veja os benefícios do consumo regular dessa erva aromática.

1. Retarda o envelhecimento celular

O manjericão roxo é fonte de antioxidantes, como flavonoides, antocianinas e ácido rosmarínico. Esses compostos neutralizam os radicais livres, protegendo as células do corpo contra danos que aceleram o envelhecimento e favorecem o surgimento de doenças crônicas.

2. Tem ação anti-inflamatória

A erva tem propriedades anti-inflamatórias, efeito benéfico para quem sofre de dores articulares, problemas intestinais ou doenças inflamatórias crônicas.

3. Reforça a imunidade

Por ter vitamina C, A (na forma de carotenoides) e compostos fenólicos, o manjericão roxo atua no fortalecimento das defesas do organismo. Seu consumo regular pode aumentar a resistência a infecções respiratórias, resfriados e outros agentes patógenos.

4. Regula a pressão arterial

A presença de potássio auxilia na manutenção da pressão arterial em níveis saudáveis, promovendo o relaxamento dos vasos sanguíneos e melhorando a circulação.

5. Diminui desconfortos digestivos

Usado em forma de chá ou como tempero, o manjericão roxo é conhecido por suas propriedades digestivas. Ele ajuda a aliviar sintomas como inchaço abdominal, gases, má digestão e náuseas leves.

6. Reduz o estresse

O manjericão roxo é uma planta adaptógena, ou seja, tem a capacidade de auxiliar o organismo a se adaptar melhor aos efeitos do estresse físico e mental. Um de seus compostos ativos, o eugenol, atua diretamente no sistema nervoso central, favorecendo o relaxamento, a sensação de bem-estar e contribuindo para noites de sono mais tranquilas.

7. Faz bem para a saúde ocular

A vitamina A presente na planta também é importante para a saúde dos olhos, auxiliando na prevenção de doenças como a degeneração macular e a cegueira noturna.

8. É neuroprotetor

Por ter antocianinas, pigmentos naturais responsáveis pela coloração arroxeada das folhas, a erva ajuda a proteger as células nervosas contra danos causados pelo estresse oxidativo. Essa ação é relevante na prevenção de doenças neurodegenerativas, como o Parkinson, contribuindo para a saúde do cérebro e o envelhecimento saudável.

Contraindicações

O manjericão roxo é considerado seguro para a maioria das pessoas quando consumido com moderação. Gestantes e lactantes devem buscar orientação médica antes de utilizar a planta, especialmente na forma de chá ou suplemento.

Pessoas alérgicas a plantas da família Lamiaceae, como hortelã, alecrim, orégano e sálvia, também devem ter cautela, pois podem apresentar reações adversas como coceira, irritação ou desconforto gastrointestinal.

O consumo em excesso pode causar efeitos indesejados, como alterações na pressão arterial ou na coagulação sanguínea.

Como consumir?

A recomendação diária é de uma a duas colheres (sopa) de folhas frescas ou uma colher (chá) de folhas secas para preparo do chá, que pode ser consumido até duas vezes ao dia.

O manjericão roxo é uma erva versátil que pode ser incluída na alimentação de diversas maneiras. Suas folhas frescas podem ser adicionadas a saladas, smoothies, ou utilizadas como tempero em pratos quentes e frios, realçando o sabor com seu aroma marcante. Quando usado seco ou fresco, também é uma excelente opção para chás.

Na culinária, seu sabor combina com pratos frescos e leves. Entre os mais indicados estão saladas com tomate, queijo e azeite, molhos de tomate para massas, pizzas e receitas com queijo ou ricota.

Também pode ser acrescentado a grãos como arroz ou quinoa, acompanhado de legumes grelhados.

Fonte: Sandra Lúcia Fernandes, nutróloga e docente da pós-graduação em Nutrologia da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).