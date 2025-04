População japonesa registrou queda recorde em 2024

A população do Japão caiu para 123,8 milhões de pessoas em outubro de 2024, com uma queda anual de 550 mil, o que marcou o 14º declínio anual consecutivo, de acordo com dados oficiais divulgados nesta segunda-feira (14).

Sem a contribuição dos estrangeiros, o declínio é ainda maior, com uma diminuição de 898 mil pessoas, chegando a 120,3 milhões de japoneses.

Este é o declínio mais acentuado já registrado, desde que o governo começou a coletar dados em 1950, de acordo com o Ministério do Interior.

A taxa de natalidade do Japão é uma das mais baixas do mundo, uma tendência que leva a uma diminuição da população ativa, à baixa de consumo e à dificuldades no recrutamento de pessoas para as empresas.

"A taxa de natalidade continua diminuindo porque muitas pessoas que querem criar filhos não conseguem realizar seus desejos", explicou o porta-voz do governo japonês, Yoshimasa Hayashi.

Muitos jovens japoneses antecipam o casamento e a ideia de ter filhos por vários motivos, desde a insegurança no emprego até a mudança de valores sociais que dão menos importância ao casamento.

Embora o Japão tenha mudado seu foco para jovens estrangeiros trabalhadores, o país mantém uma política de imigração rigorosa, permitindo apenas a entrada temporária de trabalhadores estrangeiros.

O governo tenta aumentar o salário dos jovens e, ao mesmo tempo, oferecer um apoio à educação dos filhos, declarou Hayashi.

"Vamos promover medidas globais para criar uma sociedade onde aqueles que desejam ter filhos, possam tê-los e criá-los com tranquilidade", afirmou.

