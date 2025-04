Sofre com caspa? Esse xampu promete combater o problema por menos de R$ 30

A caspa é um problema que gera não apenas desconforto estético como também físico, já que provoca uma descamação no couro cabeludo e uma coceira persistente. Se você sofre com o problema, o Guia de Compras UOL encontrou um produto que pode ajudar a lidar com isso: é o xampu Anticaspa Clear Men Limpeza Diária 2 em 1, que promete limpar os fios e nutrir o couro cabeludo, ajudando a combater a caspa.

De acordo com o fabricante, esse xampu estimula a proteção natural do couro cabeludo e, assim, acaba com a caspa recorrente. Confira mais informações sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz a Clear sobre o xampu?

Promete deixar os cabelos limpos e macios;

Fortalece o couro cabeludo;

Nutre e protege o escalpe;

Possui minerais oceânicos e aroma de menta;

Recomendado para o uso diário.

O que diz quem comprou?

Na Amazon e Magalu, a avaliação média do xampu anticaspa é de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Os principais pontos positivos são o combate à caspa, a fragrância e custo-benefício do produto, de acordo com os consumidores. Confira:

Tenho muita caspa então o Clear ajuda muito nesse problema, além de pouca quantidade render muito, o cheiro é maravilhoso e aqui na Amazon vale muito mais a pena comprar que no mercado. Daniele Trindade

Gostei muito deste produto! Atendeu bem as minhas expectativas e necessidades. Produto ótimo! Sempre gosto de usar esta marca. Economia me impactou! 400 ml que rende bastante tempo (60 dias, em média). Satisfeito com a compra! Custo-benefício aprovado! Comprei 5 unidades! Paulo

Cabelo infelizmente não fica igual ao do CR7, mas o cheiro é uma delícia, e realmente ajuda com a caspa. Maria Alice

Produto ótimo, eu estava com muita caspa, coceira no coro cabeludo ao ponto de ferir, usava shampoo de cetoconazol mas nunca resolveu meu problema de caspas. Com o Clear foi diferente, uma semana usando todo dia melhorou e acabou com as caspas e as coceiras e machucados. Limpa bem os cabelos e excelente no combate e na expulsão das caspas. Edmilson Filho

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores criticaram a entrega e eficácia do xampu no combate às caspas. Confira os comentários:

No meu caso, a coceira da caspa não aliviou 100%. Braulio

É um bom shampoo, até cumpre o que promete, mas deixava meu cabelo meio seco e pesado. Blumer

Dependendo do motivo da sua caspa, não vai ajudar. Roberto

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.