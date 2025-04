Hora da faxina: descubra quais 'misturinhas' podem prejudicar a saúde

As redes sociais estão repletas de receitas de "misturinhas" com produtos para potencializar a limpeza da casa. É um tipo de conteúdo que faz sucesso; mas será que essas combinações são seguras? Afinal, essas misturas de produtos com ação desinfetante podem causar reações químicas e formar compostos perigosos e prejudiciais à saúde, causando queimaduras, intoxicação ou até mesmo uma explosão no local em que foi manipulado.

Para Juliana Marra, química e presidente da Abipla (Associação Brasileira da Indústria de Higiene, Limpeza e Saneantes), o grande problema é que existem muitas informações falsas que levam as pessoas a misturar produtos esperando ter melhor eficácia.

"É importante reforçar que os produtos formulados foram desenvolvidos para serem usados de acordo com as informações que estão no modo de uso apresentado nos rótulos. Por isso, todos os produtos são registrados na Anvisa", reforça ela, que explica que a prática de fazer as "misturinhas" foi ainda mais disseminada durante a pandemia.

O Guia de Compras UOL preparou uma seleção de produtos para limpeza para você não precisar usar as misturas que podem causar danos à saúde na hora da faxina. Confira a lista completa:

Os riscos das misturas caseiras

Imagem: Getty Images

A água sanitária é um dos produtos de limpeza que não deve ser misturado a outras substâncias pois tem o hipoclorito de sódio como princípio ativo, que apresenta propriedades germicidas, além de ser suficientemente forte para matar uma série de vírus e bactérias. Por isso, a combinação dela com outros produtos de limpeza pode ser muito perigosa —além de reduzir a efetividade e ter o efeito oposto ao desejado com a mistura. Confira a seguir:

Adicionada ao álcool em gel , a água sanitária destrói tanto o álcool quanto o próprio hipoclorito de sódio, reduzindo a atividade de ambos.

, a água sanitária destrói tanto o álcool quanto o próprio hipoclorito de sódio, reduzindo a atividade de ambos. O hipoclorito é um agente que pode oxidar o álcool formando outro composto, o clorofórmio, que é tóxico, podendo causar irritação grave nos olhos. O composto também é suspeito de provocar câncer.

Além disso, pode prejudicar o sistema nervoso central e afetar os pulmões, rins, fígado, olhos e pele. Altos níveis de clorofórmio podem causar enjoos, perda de consciência e até mesmo a morte.

A água sanitária misturada com amoníaco ou desinfetantes que apresentam esta substância química em sua composição pode agredir o sistema respiratório.

ou desinfetantes que apresentam esta substância química em sua composição pode agredir o sistema respiratório. O amoníaco em grandes quantidades é potencialmente explosivo e tóxico.

Os desinfetantes, ricos em amônia, quando misturados à água sanitária, formam cloroaminas, substâncias que, se inaladas, podem causar problemas de saúde que vão desde alergias até intoxicações e queimaduras.

Pode-se citar ainda a mistura de água sanitária e vinagre : quando combinados, eles formam o gás cloro (Cl2), que mesmo em pequenas quantidades pode ocasionar problemas de respiração, ardência nos olhos e ainda provocar queimaduras.

: quando combinados, eles formam o gás cloro (Cl2), que mesmo em pequenas quantidades pode ocasionar problemas de respiração, ardência nos olhos e ainda provocar queimaduras. Mais uma mistura que deve ser evitada é a água sanitária com detergente, pois além de reagirem entre si reduzindo o poder de limpeza de ambos, pode causar problemas para a saúde. O ideal é usar a água sanitária primeiro, enxaguar com água e só depois usar o detergente.

Valderi de Sousa Júnior, médico pediatra e urgentista do Samu Fortaleza e Samu Ceará, diretor do Coaph (Cooperativa de Atendimento Pré e Hospitalar), lembra que as crianças podem ser as mais afetadas por essas misturas caseiras, já que possuem uma curiosidade maior e, normalmente, as embalagens dos produtos são coloridas e chamativas, o que acaba atraindo a atenção dos pequenos.

Além disso, no caso das misturas caseiras, muitas vezes as pessoas armazenam o composto em embalagens inadequadas, como garrafas de refrigerante e de leite —o que também pode gerar confusão nas crianças.

O especialista alerta que, além de explosões, misturar produtos de limpeza por conta própria também pode gerar riscos para quem está manipulando essas substâncias. "Quando se misturam ácidos, bases e alguns sais, pode ocorrer de tornar o produto mais abrasivo, podendo causar danos à pele e às mucosas, como os olhos e a boca", explica.

Por isso, ele reforça é importante seguir as recomendações do fabricante do produto. E, se houver a necessidade de manipulação, providenciar EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para evitar acidentes.

Cuidado com os produtos clandestinos

Imagem: Getty Images

Ubiracir Fernandes Lima Filho, químico industrial, doutor em Vigilância Sanitária e conselheiro do CFQ (Conselho Federal de Química), explica que os produtos de limpeza são desenvolvidos por meio de estudos feitos por profissionais da área química e só são aprovados para comercialização à população após a realização de testes que comprovam que as substâncias presentes na formulação não reagem entre si e são seguras e eficazes aos fins propostos.

"Quando diferentes produtos de limpeza são misturados sem aqueles testes controlados pelo profissional da química, ou seja, quando a mistura é realizada em casa, as diferentes substâncias químicas presentes podem reagir umas com as outras, causando graves intoxicações e até inativando ou reduzindo a potência dos produtos misturados, tornando-os sem efeito", afirma Lima Filho.

Para ele, tão importante quanto não realizar misturas caseiras de produtos de limpeza, é não utilizar produtos clandestinos, ou seja, aqueles que não são regularizados pela Anvisa.

Esse tipo de produto não é testado por profissionais da química e não há garantias de que sejam seguros para os humanos ou até para aplicar nos objetos. Além disso, o especialista reforça que, antes de usar qualquer produto de limpeza, é necessário ler atentamente as instruções do rótulo e seguir a orientação do fabricante.

*Com informações de texto publicado em 26/01/2023.

