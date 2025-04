Sérum facial famoso no Japão funciona mesmo? Testamos o Melano CC

O Sérum Facial Melano CC tem feito sucesso entre consumidores, com mais de duas mil compras na Amazon só no mês passado. O Guia de Compras UOL encontrou o produto custando menos de R$ 60 na compra por recorrência.

E nós já o testamos: ele foi eficaz para diminuir espinhas e manchas na pele. Confira abaixo como o review completo e para quem esse sérum é indicado.

O que gostamos

Redução da acne. Depois que completei 25 anos, passei a notar o envelhecimento da pele e, junto a isso, precisei lidar com o aumento da oleosidade devido à interrupção do uso de um anticoncepcional. Após testar mais de cinco tipos de vitamina C, notei que o Sérum Facial Melano CC aplicado antes do hidratante (aliado ao uso diário do protetor solar), ajudou a controlar suas espinhas.

Não pesa. Por ter textura de sérum, é um produto que não pesa na aplicação.

Suaviza manchas. Ele possui o ativo Dipotassium Glycyrrhizate presente na fórmula, que tem ação anti-inflamatória, e ainda clareou boa parte das manchas causadas pela acne na pele.

Rende muito. Com apenas cinco ou seis gotas, foi possível espalhar o produto pelo rosto inteiro durante o teste.

Não esfarela. Ao entrar em contato com outros produtos, como hidratante e protetor solar, o Melano CC continuou com a textura de sérum.

Antes de usar o produto, a acne era um problema Imagem: Acervo Pessoal

Depois de usar o produto: menos manchas Imagem: Acervo pessoal

Ponto de atenção

Sinceramente, não teve nenhum ponto que me desagradou no produto e cada detalhe me fez seguir com o uso dele nos últimos 2 anos.

Apesar da pele oleosa, não me incomodou o fato desse produto deixá-la levemente luminosa e até senti que ajudou no controle da oleosidade ao longo do dia, deixando uma sensação confortável de sedosidade e os poros levemente disfarçados.

Para quem é esse produto?

A textura em sérum funciona bem com diferentes tipos de pele, das mais secas às mais oleosas — como é o caso da minha pele. Outro plus desse sérum é que ele é ótimo para quem ama um bom custo-benefício. A embalagem é completamente revestida, o que ajuda a manter sua fórmula estável por muito mais tempo, aumentando a durabilidade do produto e potencializando seu efeito na pele. Por último, a Vitamina C rendeu muito durante o teste.

Com informações de matéria publicada em 29/05/2024.

