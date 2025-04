'Não faço planos': como está a jovem que pediu ajuda para morrer

Carolina Arruda, 27, que tem a "pior dor do mundo" e abriu uma vaquinha para conseguir o suicídio assistido** fora do país, diz que suas dores pioraram, após tentar novos tratamentos há alguns meses.

Carolina iniciou uma série de novos tratamentos em julho do ano passado para tentar aliviar as dores da neuralgia do trigêmeo. A condição crônica, que ocorre por uma disfunção ou lesão do nervo trigêmeo, causa uma dor dilacerante no rosto.

"Fiz duas cirurgias: um implante de neuroestimuladores na medula e no Gânglio de Gasser, e também realizei o implante da bomba intratecal, por onde podem ser inseridos diversos fármacos, como a morfina", explica.

No começo, eu tive uma redução de cerca de 25% na dor. As crises continuaram na mesma intensidade, mas diminuiu a frequência. E eu não precisava ir tantas vezes para o hospital, já que eu podia recorrer à bomba de morfina e aos eletrodos.

Carolina Arruda

Agora, meses após as cirurgias, Carolina revela que a dor voltou e está pior do que antes. "A dor continua e, na realidade, está um pouco pior. Voltei à estaca zero, as crises estão tão incapacitantes quanto antes e as idas ao hospital também aumentaram bastante."

Carolina não descarta recorrer ao suicídio assistido Imagem: Arquivo pessoal

Além da dor da própria neuralgia, Carolina explica que a piora em seu quadro vem da sequela de um procedimento realizado em 2023, que a deixou com paralisia facial do lado direito do rosto.

Fiquei com uma condição chamada anestesia dolorosa, que é quando não se tem sensibilidade nenhuma na face, mas a dor do nervo permanece ali. E essa dor é tão insuportável quanto a neuralgia do trigêmeo, porque vem do mesmo lugar. As crises do lado esquerdo sempre foram mais frequentes, mas a dor do lado direito tem aumentado bastante nesses últimos meses.

Carolina Arruda

'Achei que ia desfalecer'

Carolina diz também que tem enfrentado dificuldades para receber o tratamento adequado no hospital Nossa Senhora do Brasil, em Bambuí, no interior de Minas Gerais, onde vive com o marido.

Carolina em sua formatura no curso de medicina veterinária Imagem: Arquivo pessoal

"Há alguns meses, fui ao hospital durante a noite com uma crise muito forte e a farmácia estava fechada. Me disseram que ela só abriria de manhã. Não recebi a medicação adequada por esse motivo e fiquei quase 12 horas em sofrimento. Eu chorava e berrava de tanta dor. Só fui receber o medicamento no outro dia, às oito da manhã", lembra ela.

A situação ficou insustentável em fevereiro, quando precisou ser levada ao hospital após ter uma forte crise durante sua festa de formatura no curso de medicina veterinária.

"Eu sempre levo o relatório do meu médico, porque lá tem tudo direitinho sobre a medicação e a dosagem certa. Quando cheguei lá, dessa vez a farmácia estava aberta, mas não tinha um farmacêutico responsável. A enfermeira não sabia qual era o medicamento e precisou do auxílio do meu marido", conta Carolina.

A médica que estava de plantão não sabia fazer os cálculos corretos da dose da medicação. Acabei recebendo uma dosagem muito mais alta. Em menos de 10 minutos após começar a receber o medicamento, senti meus batimentos diminuindo e achei que ia desfalecer. Avisei o meu marido e ele desligou a medicação na mesma hora. Eu poderia ter morrido.

Carolina Arruda

Após o ocorrido, Carolina diz que não voltou mais ao hospital e que vai entrar com uma denúncia formal contra o local na Câmara Municipal de Bambuí. "Eu tento aguentar o máximo possível da dor em casa. Quando não consigo, vou para o hospital em outra cidade, que fica a mais de 70 quilômetros. Me sinto sem saída", desabafa.

O hospital Nossa Senhora do Brasil é um hospital filantrópico privado e tem contrato com a prefeitura de Bambuí para atender aos pacientes do SUS. VivaBem tentou contato com o hospital, mas não obteve retorno até o momento.

O prefeito da cidade, Firmino Júnior (PODE), disse que não fala pela instituição neste caso em específico, mas ressaltou que "via de regra, o hospital presta um bom atendimento, mesmo dentro dos problemas que a saúde pública tem no Brasil como um todo. Somos uma cidade pequena e, ainda que ele possa ter algumas falhas, ele é nossa única porta de entrada de urgência e emergência, maternidade, pequenas cirurgias".

'Não faço planos para o futuro'

Apesar das dores constantes, Carolina conta que está focada em cuidar da Associação Neuralgia do Trigêmeo Brasil, organização que criou para ajudar de forma gratuita outras pessoas que sofrem com a condição.

Carolina evita fazer planos para o futuro e se dedica à associação que criou Imagem: Arquivo pessoal

"Hoje, a associação tem mais de 70 voluntários de diversas áreas que trabalham em conjunto para ajudar essas pessoas: assistentes sociais, psicólogos, médicos, advogados. Quando eu descobri a doença, não tinha suporte nenhum, não conhecia ninguém com a doença, então quero dar esse suporte para que elas não precisem passar pelo que eu passei", explica ela.

Além disso, a jovem compartilha nas redes sociais a rotina convivendo com a doença. No ano passado, ela viralizou na internet ao abrir uma vaquinha online para conseguir realizar eutanásia ou suicídio assistido fora do Brasil, uma vez que os procedimentos são considerados crimes no país.

A vaquinha já arrecadou quase R$ 145 mil —a meta inicial é de R$ 150 mil. Carolina afirma que nunca desistiu de fazer suicídio assistido, mas revela que ainda não mexeu no dinheiro e que quer tentar todas as alternativas para diminuir a dor antes de tomar a decisão final.

"Apesar de desanimar em alguns momentos, sei que ainda tem muita coisa para tentar no meu tratamento. Ajustar a dosagem das medicações, mudar as combinações. Também estou conversando com o meu médico sobre a possibilidade de fazer uma cirurgia para repetir os neuroestimuladores, dessa vez do lado direito do rosto. Ainda há um longo caminho pela frente", diz.

Não faço planos para o futuro. Eu costumo dizer que, depois que eu aceitei realmente a realidade da minha doença, só vivo o agora, o presente. Eu percebi que vivia muito tempo pensando no futuro, e por isso eu sofria muito. Então, eu quero focar no agora. Hoje, eu só quero viver o presente enquanto puder, lidando com a dor na medida do possível.

Carolina Arruda

O que é a neuralgia do trigêmeo

O nervo trigêmeo enerva toda a sensibilidade da face, uma parte da cabeça e também da cavidade bucal. Normalmente, a dor ocorre de forma súbita e sem causa definida. O vento frio no rosto, escovar os dentes, mastigar ou bocejar podem ser gatilhos da dor. A neuralgia do trigêmeo é descrita como uma das piores dores do mundo.

A neuralgia do trigêmeo é mais comum em pessoas a partir dos 50 anos e acomete mais o sexo feminino. Segundo estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em parceria com a Faculdade de Medicina do Vale do Aço (Famevaço), a incidência de casos do distúrbio por ano no Brasil é de 4,5 a cada 100 mil pessoas.

A doença não tem cura e sua principal causa é o contato neurovascular. A parede da artéria se desloca e acaba encostando no nervo trigêmeo, na parte de dentro do crânio. E, quando essa artéria pulsa, ela toca o nervo, causando uma espécie de machucado.

*Com informações de reportagem publicada em 03/07/2024.

**Suicídio assistido é diferente de eutanásia. Em ambos os casos, o objetivo é abreviar a vida. Na eutanásia, quem pratica o ato é um profissional de saúde. Já no suicídio assistido, é prescrita uma dose letal de medicamento que o próprio paciente vai administrar em si. Ambos são proibidos no Brasil.