Além do ovo de chocolate: 9 opções mais baratas para presentear na Páscoa

Se você se assustou com o preço dos ovos de chocolate este ano, é bom lembrar que eles não precisam ser os únicos itens na cesta do coelho da Páscoa. Barras e bombons também são boas opções de presentes para crianças e adultos e, muitas vezes, saem mais em conta.

Para ajudar a comemorar a Páscoa sem pesar tanto no bolso, o Guia de Compras UOL preparou uma lista com alternativas diferentes a partir de R$ 12. Confira a seguir:

Barra de chocolate feita com leite dos Alpes;

Sabores: avelã e Oreo Sandwich.

Wafer com recheio e cobertura de chocolate ao leite;

Contém três unidades.

Confeitos de chocolate ao leite;

Sabor amendoim ou chocolate.

Barra de chocolate ao leite com nougat de mel e amêndoas;

Importado.

Chocolate branco crocante com floquinhos de arroz e recheio cremoso;

Bombons embalados individualmente.

Bombom com recheio de castanha de caju;

Cobertura de chocolate.

Esferas de wafer crocante com recheio de creme de avelã

Caixa acrílica com 12 bombons

Embalagem com 200g

Conta com recheio de creme de cacau e uma leve casquinha de wafer

Caixa com diversos bombons da Nestlé: Prestígio, Alpino, Suflair, Galak, Lollo, Charge, Chokito e mais

Embalagem com 251 g.

