Lula sanciona Orçamento 2025 e terá de repor R$ 4 bi cortados de programas

O presidente Lula sancionou ontem o Orçamento de 2025 e integrantes do governo já calculam a necessidade de repor cerca de R$ 4 bilhões que foram cortados do programa Mais Médicos e das ações voltadas para a saúde indígena. Segundo um técnico do governo ouvido pela Folha, os valores aprovados para os dois programas garantem os pagamentos apenas até o fim de abril. O governo propôs R$ 4,8 bilhões para a formação e provisão de profissionais de saúde no âmbito do Mais Médicos, mas o Congresso reduziu o valor pela metade. O mesmo ocorreu com a verba destinada às ações de saúde indígena. O governo terá que se utilizar de instrumentos para remanejar verbas de outras áreas para honrar com os compromissos dos programas. A sanção do Orçamento foi publicada ontem em edição extra do Diário Oficial da União e o presidente fez apenas dois vetos.

Deputado do União Brasil vai assumir Ministério das Comunicações. O governo confirmou que o deputado Pedro Lucas Fernandes, do Maranhão, vai substituir Juscelino Filho, que deixou o cargo por ter sido denunciado pela PGR sob acusação de desvio de emendas parlamentares. A indicação veio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Os dois chancelaram o nome de Pedro Lucas e ele deve assumir depois da Páscoa. Até lá, a secretária-executiva fica como interina. Pedro Lucas é visto, entre os deputados petistas, como um nome mais alinhado ao Planalto. Ele participou, por exemplo, da comitiva de parlamentares que acompanharam Lula na viagem ao Japão e ao Vietnã em março. Saiba mais sobre ele.

Tumulto antes de Colo-Colo x Fortaleza deixa dois mortos, e jogo é cancelado. A partida entre os dois clubes válida pela fase de grupos da Libertadores foi cancelada depois de uma grande confusão no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile. Torcedores do time chileno arremessaram objetos, quebraram vidros e invadiram o gramado pouco depois dos 20 minutos do 2° tempo. Os jogadores do Fortaleza, diante da correria, saíram em disparada rumo aos vestiários. O ato foi um protesto pela morte de dois torcedores que ocorreu antes de a bola rolar, nos arredores do estádio. O jornal La Tercera, do Chile, informou que torcedores forçaram as entradas por dois setores do estádio, a polícia foi chamada e, durante o tumulto, um jovem de 18 anos e um menino de 13 teriam sido atropelados por um caminhão e esmagados por uma estrutura que desabou no meio da confusão. Após a invasão do campo, os jogadores não voltaram mais ao gramado, a Conmebol lamentou as mortes e cancelou a partida. Leia mais.

Líder do PL diz ter assinaturas necessárias para aprovar urgência do projeto de anistia. O deputado Sóstenes Cavalcante afirmou na noite de ontem que conseguiu reunir as 257 assinaturas necessárias para que o projeto da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro seja apreciado com urgência pela Câmara. Se a urgência é aprovada, o texto passa à frente de outras pautas em discussão. A proposta, no entanto, só deverá ser analisada pelo presidente da Casa, Hugo Motta, após a Páscoa, porque ontem ele viajou para os Estados Unidos com a família para passar o feriado. Na última semana, Sóstenes coletou pessoalmente assinatura de colegas, inclusive os abordando no aeroporto de Brasília. Normalmente, são os assessores dos deputados que fazem esse serviço. Saiba mais.

Justiça enquadra Janones na Lei Maria da Penha. A ex-mulher do deputado André Janones conseguiu uma medida protetiva contra o parlamentar com base na Lei Maria da Penha. Leandra Guedes é prefeita de Ituiutaba, no interior de Minas Gerais e onde Janones nasceu. Ela o acusa de enviar uma foto íntima dela a um secretário municipal em uma tentativa de pressioná-la para que ela demitisse uma pessoa de sua confiança. O material está em segredo de Justiça e foi obtido pela colunista do UOL Letícia Casado. O pedido foi feito em 24 de dezembro de 2024 e atendido um dia depois. Desde então, Janones está proibido de entrar em contato com a prefeita ou seus familiares; de se aproximar a menos de 300 metros dela, de sua família e das testemunhas; de frequentar os mesmos lugares; e de "divulgar, transmitir ou propagar fotografias, vídeos ou qualquer mídia a respeito da ofendida". Procurado pela colunista, ele não quis comentar o caso. Leia mais.

Tarcísio venceria disputa para Governo de SP se eleição fosse hoje, diz Datafolha. A pesquisa mostrou que o governador de São Paulo tem 41% das intenções de voto em uma eventual disputa com Geraldo Alckmin, que marca 25%. O influenciador Pablo Marçal ficaria em terceiro lugar, com 15%, seguido pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, com 6%, e pelo deputado federal Ricardo Salles, com 4%. Em um cenário com Márcio França no lugar de Alckmin, Tarcísio chega a 47% das intenções de voto, Marçal a 16%, França, 11%, e Padilha e Salles manteriam 6% e 4%, respectivamente. Veja todos os dados.