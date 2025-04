Enviado dos EUA Steve Witkoff realiza reuniões na Rússia

Steve Witkoff, enviado do presidente americano, Donald Trump, está na Rússia, disse um porta-voz do Kremlin nesta sexta-feira (11), em meio a uma reaproximação entre os dois países e conversas que visam acabar com a guerra na Ucrânia.

"Sim, eu confirmo, ele realmente chegou à Rússia", disse o porta-voz Dmitry Peskov, citado pela agência de notícias russa Ria Novosti.

Questionado se Witkoff se encontraria com o presidente russo, Vladimir Putin, Peskov respondeu: "Se sim, diremos."

Embora o motivo oficial da visita de Witkoff não tenha sido divulgado, ele se encontrou em São Petersburgo com o negociador econômico do Kremlin, Kirill Dmitriev, informaram as agências de notícias estatais russas.

Dmitriev, chefe do poderoso Fundo Soberano da Rússia, visitou Washington no início de abril, marcando a primeira visita de uma alta autoridade russa aos Estados Unidos desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

No entanto, Dimitriev não participa oficialmente das negociações bilaterais sobre a Ucrânia iniciadas por Washington.

Witkoff, um amigo próximo de Trump, participou das negociações sobre o conflito na Ucrânia e também é o enviado do presidente dos EUA para o Oriente Médio.

No sábado, ele deve viajar para Omã para participar de negociações nucleares com o Irã, um aliado russo com o qual os Estados Unidos não mantêm relações diplomáticas há 45 anos.

